Trani, neopatentato ubriaco perde il controllo dell’auto e si schianta contro un ristorante

Pericoloso incidente nel porto di Trani nella notte del 1 novebre. Per fortuna senza danni feriti. Al volante di una Fiat Punto, un giovane neopatentato, con un tasso alcolemico superiore al limite per lui consentito, ha perso il controllo della propria auto. Il ragazzo, residente a San Ferdinando di Puglia, stava percorrendo via Statuti Marittimi con a bordo altri due ragazzi quando, anche a causa del terreno bagnato, è uscito fuoristrada.

Trani, neopatentato di schianta contro ristorante

Prima ha colpito la pedana in legno di un’attività commerciale danneggiandola. Poi si è schiantato contro la struttura esterna di un noto ristorante della zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre per il ragazzo alla guida è scattata la multa prevista dal codice della strada. Purtroppo, soprattutto nei week end, è sempre più diffuso il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Specialmente tra i giovani poco esperti di guida all’uscita da locali e discoteche. Particolarmente pericolosa per se e per gli altri.

Il codice della strada ha inasprito le sanzioni

a concentrazione di alcool nel sangue, infatti, oltre a modificare i tempi di reazione e la percezione della realtà, può creare uno stato di euforia per cui non ci si rende conto di guidare con manovre particolarmente pericolose. Per tasso alcolemico si intende la concentrazione di etanolo nel sangue di una persona. Il Codice della Strada è intervenuto in maniera severa nel corso degli ultimi anni nel legiferare a proposito della guida in stato di ebbrezza. Con sanzioni e multe pesanti per chi supera i limiti di legge