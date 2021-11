Picchia, strattona, strappa i capelli alla compagna davanti ai figli: arrestato uno straniero

L’ha strattonata. Picchiata. Le ha strappato ciocche di capelli, minacciandola nel frattempo anche di peggio. E quando la donna, terrorizzata e malconcia, è riuscita a chiudersi nel bagno, l’uomo – uno straniero 36enne – ha scagliato tutta la sua furia contro la porta. L’ostacolo che gli impediva di riversare rabbia e violenza sulla sua vittima. E contro cui ha cominciato a sferrare calci a profusione, fino a danneggiarla. Il tutto, davanti agli occhi impietriti dei due figli della coppia, spaventati e sotto choc.

È accaduto a Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, dove i carabinieri – intervenuti su segnalazione di qualcuno, evidentemente allertato dalle grida e dai rumori che provenivano dall’appartamento – hanno provveduto ad arrestare l’uomo, uno straniero 36enne, accusato di violenze e maltrattamenti. E a ristabilire ordine e calma. L’episodio è avvenuto in piena notte, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, intorno alle 2.30.

Quando i militari sono arrivati nell’abitazione segnalata, dove l’uomo vive con la compagna di origini italiane, hanno trovato uno scenario da incubo, segno delle violenze appena interrotte. Mobili devastati. Telefoni danneggiati (probabilmente per impedire alla vittima di chiedere aiuto). E la porta del bagno, dove la convivente si era rifugiata per sfuggire all’ira del compagno, sfondata dai calci inferti per raggiungere la donna e continuare ad infierire su di lei. Come si diceva in apertura, infatti, dalla ricostruzione che i carabinieri hanno reso in base ai riscontri rilevati col loro intervento, è emerso che l’uomo ha picchiato con violenza la vittima.