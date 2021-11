Nuova gaffe del Pd sul vestito “nero” della Meloni. Anche questa volta era blu… (video)

Nero fascismo, ovviamente, nel tweet della giornalista, cla clamorosa gaffe con Alessia Morani. Vestito nero, allarme fascismo, no, vestito blu, niente allarme… Ricordate la giornalista di “Repubblica“, Annalisa Cuzzocrea, che con una vista aquilina aveva fatto notare come Giorgia Meloni, alla Camera per il dibattito sulla Lamorgese, fosse vestita di “nero”?, nel tweet della giornalista, c he poi aveva fatto la vittima per gli insulti ricevuti sul web e scatenati dal suo errore cromatico: la leader di FdI era in blu, non che se fosse stata in nero sarebbe stato un crimine, in un paese normale. “È blu. Interamente vestita di blu. Quanto vi piace la mistificazione”, si era limitata a far notare la leader di Fratelli d’Italia. Bene, oggi è il Pd a ripetere. Vestito nero, allarme fascismo, no, vestito blu, niente allarme…

Il vestito nero della Meloni è blu, ma il Pd non lo vede

La parlamentare del Pd, sui social, che ritwitta un post con un video dal titolo “ The black death “, la “morte nera”, nel quale si vede la Meloni omaggiare il Milite Ignoto con un abito scuro. Il suo commento? “Io bho…”. In sintesi, lei non capisce perché Giorgia Meloni sia andata a rendere omaggio al Milite Ignoto vestita di nero….

Anche qui, dov’è il reato? Ma soprattutto, le fanno notare gli stessi fans della Morani, perché perde tempo dietro queste sciocchezze attaccando una donna come lei per il dress code a una cerimonia? Per non parlare del daltonismo, visto che l’abito era blu e non nero.

La Meloni, sul suo profilo Fb, ha replicato così: “Davvero riuscite a fare polemica su un abito scuro per la commemorazione del Centenario del Milite Ignoto e per chi sacrificò la propria vita per la nostra Nazione? Non avete alcun rispetto per i Caduti. E comunque, anche questa volta, era blu…”. Sipario, sorrisi, tristezza per questa sinistra in bianco e nero.

I commenti su Twitter

“Ma fammi capire…io sono uno di quelli che ti paga lo stipendio e ti occupi di queste cose? Contro una donna poi…pazzesco”, scrive un utente alla Morani. “ Quanta pena per questo Paese! La Morani ha davvero ha scritto questa roba? Ancora continuate a fare politica in questa maniera becera? Ma perché non prendere in mano un libro di storia sulla vita politica di Berlinguer, Almirante, Spadolini, Andreotti, Moro… APPRENDERESTE!”. “Anche io guardi, ad ogni suo post mi chiedo dove sia la morte nera del suo team, perché mi rifiuto di pensare che un parlamentare della Repubblica possa avere uscite tanto sciocchezze”, è un altro commento. Qualcuno chiede alla Morani: “Doveva vestirsi di rosa o arcobaleno per una commemorazione?”.