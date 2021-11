Meloni: “Con Lamorgese porti spalancati e rave”. Il boom di firme per cacciarla non si ferma

Fratelli d’Italia fa sul serio e rilancia la raccolta di firme per mandare a casa il ministro dell’Interno. “È ufficiale: con la Lamorgese al Viminale porti spalancati e rave party assicurati”, è l’amara conclusione di Giorgia Meloni che su Facebook torna ad affrontare il nodo immigrazione clandestina. E a denunciare le maglie larghe del ministero in materia di sicurezza e contrasto all’illegalità. Ultimo esempio di impunità i festini organizzati nei centri sociali della Capitale. Con buona pace della legge e della normativa anti-covid.

“Il centro sociale Spin Time di Roma”, scrive la leader di Fratelli d’Italia, “lo stabile occupato già famoso per esser stato teatro di confronto tra esponenti di sinistra e dove è partita la campagna elettorale del neosindaco Gualtieri, torna ad essere luogo di feste abusive. In barba a qualsiasi norma e principio di legalità”. Un insulto – conclude la Meloni – a tutti gli imprenditori che lavorano onestamente. A dare notizia della riapertura della discoteca all’interno del centro sociale all’Esquilino è Il Messaggero. Che riferisce dell’ennesima ressa di ragazzi. Che hanno potuto accedere alla somministrazione di alcol a basso costo, senza limiti di età e, soprattutto,. Tutto in nero, dai proventi degli ingressi a quelli dei drink, con incassi da migliaia di euro per chi gestisce abusivamente il palazzo