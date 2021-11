Mattarella premia l’impegno e il coraggio dei ragazzi: ecco i 30 nuovi Alfieri della Repubblica

C’è la ragazza che ha realizzato un video a sostegno della vaccinazione; c’è la giovane ballerina che è tornata sulle punte dopo un intervento chirurgico; ci sono i compagni di classe che hanno dato vita a un giornalino scolastico che ha motivato gli altri studenti; c’è l’alunna che ha fatto da interprete per la compagna di classe che non parlava l’italiano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi al Quirinale 30 attestati d’onore di “Alfieri della Repubblica” a giovani che nel 2021 si sono distinti per un impegno di solidarietà, coraggio e, soprattutto, buon esempio.

L’impegno “social” dei nuovi 30 Alfieri della Repubblica

Il riconoscimento di Alfieri della Repubblica è andato in particolare a ragazzi che «si sono distinti – si legge in un comunicato del Quirinale – per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia». «I casi scelti – vi si legge ancora – sono emblematici di comportamenti da incoraggiare, componendo un mosaico di virtù civiche espresse dai giovani durante questo lungo» periodo di difficoltà che ha investito il Paese. Accanto ai 30 Attestati d’onore, il presidente della Repubblica ha assegnato anche tre targhe per azioni collettive in ambito di agricoltura sostenibile, di comunicazione digitale e di impegno in un’impresa sociale in un carcere minorile.

Il volontariato durante il lockdown

In particolare, i nuovi Alfieri della Repubblica sono Giovanni Buttafava, «per il generoso impegno volontario profuso durante i periodi di lockdown in aiuto di quanti si trovavano in maggiore difficoltà, in particolare delle persone anziane e con difficoltà di movimento». Tommaso Capuano, «per il suo servizio di volontariato a favore dei bambini e delle persone più deboli» e per «la testimonianza dei valori di solidarietà e accoglienza, anche attraverso video e canali social». Andrea Centonze, che «nel liceo che frequenta ha proposto un corso sul volontariato e ora la sua idea è diventata un progetto concreto». Lorenzo Cerutti, per aver «aiutato le persone anziane, con minore dimestichezza nell’uso dei mezzi informatici, a utilizzare le piattaforme per la prenotazione dei vaccini».