Long Covid nei bambini, in Veneto ci sono stati 46 casi. Ecco che cos’è e come si cura la Mis-C

Arrivano le prime informazioni più dettagliate sul long Covid nei bambini. A Padova si studia e si cura la Mis-C, ovvero la Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. La malattia, la sindrome multi infiammatoria del bambino colpisce un minore ogni mille positivi. Aveva fatto la sua prima apparizione nell’aprile 2020 in piena pandemia e subito aveva allertato la comunità scientifica. All’inizio era stata confusa con la sindrome di Kawasaki, una rara malattia vascolare pediatrica, ma con approfondite ricerche si è scoperto che si trattava di una malattia fino ad allora non conosciuta. Legata, per l’appunto, al Covid.

Long Covid nei bambini, che cos’è la Mis-C

È stata denominata Mis-C ed è un’infiammazione contemporanea di diversi organi. Si presenta con sintomi che vanno dalla febbre al dolore addominale, alla nausea e al vomito fino alla diarrea. Altri sintomi sono sfoghi cutanei, occhi arrossati, spossatezza. Fino a colpire il cuore. In genere fa la sua comparsa dopo quattro-sei settimane dal primo contagio.

La sindrome multi infiammatoria è studiata in Veneto

La sindrome multi infiammatoria in Veneto è studiata dalle Università di Padova e Verona, che monitorano i centri della rete regionale di Reumatologia Pediatrica. Come ci informa il Corriere, la cabina di regia è affidata all’Azienda ospedaliera, con il direttore dell’unità operativa Francesco Zulian. In tutto il Veneto ci sono stati 46 giovani colpiti dalla malattia. Di questi trenta sono stati ricoverati nel policlinico di Padova e otto sono finiti in terapia intensiva. Complessivamente in tutto il Veneto sono stati undici i bambini a finire in terapia intensiva.