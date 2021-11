La Lega litiga sui Maneskin. Pillon critica la band. Il leghista Senna: “Sei fuori dalla realtà”

La giarrettiera di Damiano dei Maneskin ha fatto indignare il senatore leghista Simone Pillon che su Facebook ha dato libero sfogo alle sue critiche contro la band e contro il “performer (maschietto) in culottes e giarrettiere”. “Tra poco – ha chiosato – arriveremo al reggiseno da uomo”. Ovviamente i Maneskin – ha continuato – “una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del #ddlZan Guardandoli, mi chiedo: “dove sarebbero le discriminazioni?”. Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga. Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale…”.

Un’uscita che non è piaciuta a Gianmarco Senna, consigliere regionale leghista che ha voluto rimarcare che, a lui, i Maneskin invece piacciono. E ha fatto un post su Fb che ha dato fuoco alle polveri: “Premetto che apprezzo molto la band dei Maneskin – ha scritto – LEGGI ANCHE «Pervertiti e spazzatura che sa di Aids»: il delirio di insulti contro i Maneskin arriva dalla Bielorussia

«Pervertiti e spazzatura che sa di Aids»: il delirio di insulti contro i Maneskin arriva dalla Bielorussia I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones. La band italiana seduce la leggenda del rock Detto ciò, mi chiedo cosa sia peggio fra il loro appello, ormai stucchevole alla legge Zan (legge peraltro scritta male e che prevede forti limitazioni alle libertà di espressione) oppure l’uscita del Senatore Pillon che probabilmente non ha ancora capito la differenza tra uno spettacolo di una rock band e la vita reale…”.

Pillon ha prontamente replicato, sempre sulla pagina Fb di Senna: “Ciao caro Gianmarco. Grazie al cielo distinguo bene tra spettacolo e vita reale. Qualcuno però usa lo spettacolo per influire sulla vita reale. Ecco perché son dovuto intervenire. Grazie dell’ospitalità e buon lavoro!”. ma Senna risponde a stretto giro: “Simone Pillon, intervenire non serve a nulla se non ad amplificare il messaggio ed a ritagliarsi uno spazio personale, la Lega ha diverse sensibilità, puntualizzare sempre non giova. Grazie a te”.

Il dibattito è aperto: i difensori di Pillon escono allo scoperto e dicono “giù le mani dal senatore che difende la famiglia”. Ma Senna insiste nel volere una Lega più rock, che rappresenti sensibilità diverse, e lontana da ogni ortodossia moralista. Tanto più che – dice al Giornale – «Matteo Salvini non è un bigotto, è più moderno di tanti altri. Non ha mai limitato la libertà di nessuno. A lui tocca fare la sintesi. Per me un centrodestra moderno deve rappresentare tutti»