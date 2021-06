Maneskin, Damiano bacia il chitarrista Thomas. E’ il solito spot arcobaleno Dov’è la trasgressione?

Bacio omosessuale tra Damiano David dei Maneskin e il chitarrista Thomas Raggi. La band si esibiva al Polsat Superhit Festiwal in Polonia e ne ha approfittato per il solito fervorino in favore dei diritti Lgbt. Il video del bacio gay è stato poi condiviso su Twitter con questa annotazione: “Pari diritti per la comunità Lgbtqia+. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c… vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”.

I Maneskin giocano molto sulle ambiguità. Una caratteristica che li rende più trendly. Victoria ha raccontato di avere avuto storie durature con delle donne ma ha detto che le fa piacere se i maschi la corteggiano. Damiano ha a sua volta sottolineato che le avances dei maschi non lo infastidiscono affatto. E anche la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri, ha confessato di sentirsi appartenere al genere fludio. Ora è attratta da uomini, ora da donne. Il bacio tra Damiano e Thomas non stupisce, dunque. Anzi appare come una conferma. E non è neanche originale visto che Achille Lauro lo aveva propinato su Raiuno ai telespettatori di Sanremo, lo show più nazionalpopolare che vi sia. Insomma, per apparire trasgressivi devono inventarsi qualcos’altro. Così, i Maneskin sono solo scontati e ripetitivi.