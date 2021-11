Il treno (vuoto) fa un minuto di ritardo, decurtato lo stipendio al macchinista: accade in Giappone

In Giappone, un macchinista di un treno ha fatto causa alla sua compagnia ferroviaria dopo aver ricevuto una decurtazione di 56 yen (meno di un euro) dalla busta paga, per aver causato un breve ritardo al sistema ferroviario, notoriamente puntuale, del Paese.

La notizia ha avuto una eco internazionale, come riferisce la Bbc. La compagnia ferroviaria JR West ha multato il macchinista dopo che un disguido lavorativo nel giugno 2020 ha causato un ritardo di un minuto alle operazioni ferroviarie.

L’azienda ha sostenuto che nessun intoppo aveva causato l’imperdonabile interruzione.

Il dipendente ha chiesto invece un risarcimento danni di, 2,2 milioni di yen (ventimila euro) per l’angoscia mentale causata dall’umiliazione subita. Secondo il sito di notizie giapponese Soranews24, l’anonimo macchinista avrebbe dovuto pilotare un treno senza passeggeri per la stazione di Okayama nel sud del Giappone, ma è arrivato al binario sbagliato in attesa di prendere il posto del conducente precedente.

Il Giappone si divide sulla multa al macchinista

Quando si era reso conto del suo errore e si era precipitato al binario corretto, il trasferimento tra i due macchinisti era stato ritardato di “ben” due minuti, causando un ritardo di un minuto nella partenza del treno e un minuto di ritardo nello stoccaggio del treno a il deposito.

JR West inizialmente ha multato il macchinista di 85 yen ($ 0,75; $ 0,55), ma in seguito ha accettato di ridurre la multa a 56 yen dopo che l’autista aveva sollevato il caso all’ufficio di controllo degli standard di lavoro di Okayama.

La causa per una multa di 50 centesimi di euro

Tuttavia, il dipendente ha rifiutato di accettare la riduzione simbolica e ha sostenuto che il ritardo non ha causato alcuna interruzione effettiva degli orari o dei passeggeri poiché il treno era vuoto durante l’incidente. Ma la compagnia ferroviaria sostiene di aver applicato il principio “no work, no pay”, come farebbe per l’arrivo in ritardo di un dipendente o un’assenza inspiegabile.

L’autista ha portato il suo caso al tribunale distrettuale di Okayama a marzo, dove ora chiede un risarcimento anni. Il sistema ferroviario giapponese è noto per la sua proverbiale puntualità. Nel 2018 una compagnia ferroviaria si è scusata dopo che uno dei suoi treni aveva lasciato una stazione con 25 secondi di anticipo.

E se un treno ha un ritardo superiore ai cinque minuti, ai passeggeri viene rilasciato un certificato che possono utilizzare come scusa per il ritardo al lavoro.