Green pass falso, lo youtuber “Social boom” si filma mentre entra nella Fiera di Milano: denunciato (video)

La polizia di Stato ha denunciato a Rho (Milano) uno youtuber di 25 anni, influencer, “Social boom”, per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità. Il giovane, in occasione della terza e ultima giornata della ‘Milan Games Week & Cartoomics’, in trasmissione diretta su un canale social, stava raccontando di essere entrato all’evento con un green pass e un documento di identità falsi. Agli agenti del commissariato Rho/Pero intervenuti il 25enne, presente sul web con il nome ‘Social Boom’, ha dichiarato di essere, senza fornire alcun documento, la persona indicata nel green pass esibito, fornendo solo nome e cognome e dicendo di non ricordarsi la data di nascita.

Lo youtuber “Social boom” esibisce un Green pass falso

Incalzato dai poliziotti a fornire le corrette generalità, l’uomo ha ammesso di non essere chi aveva detto prima e di poter fornire un documento solo tramite immagine memorizzata sul cellulare. Dati gli evidenti dubbi sull’identità, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo in commissariato per un’identificazione mediante rilievi foto-segnaletici e, verificati i dati corretti, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria. Lo stesso è stato anche sanzionato per le norme anti Covid in quanto sprovvisto di green pass.

Il video realizzato durante la grande impresa…