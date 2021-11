Conte, gli oppositori escono allo scoperto. E Grillo si rifiuta di scendere a Roma per incontrarlo

Il malumore contro Giuseppe Conte, nel Movimento 5 Stelle, è sempre più diffuso. E non si tratta più di un ristretto manipolo di dissidenti. Anzi, a dare coraggio e forza alle voci dissonanti all’interno del Movimento è stato proprio il fondatore, Beppe Grillo, che ha ironizzato sull’ex premier, “specialista di penultimatum”. Non solo, ma Grillo si è anche rifiutato di scendere a Roma per incontrare Conte e i suoi cinque vice. E infine c’è l’impietoso sondaggio, che assegna al M5S l’11%, vanificando la speranza di un effetto Conte.

Il tema lo tratta oggi Repubblica, sottolineando che il sogno del ribaltone contro Conte potrebbe divenire realtà. Sempre a patto che quelli che ci mettono la faccia si facciano avanti senza trincerarsi dietro gli scontati silenzi.

“Però – scrive Repubblica – qualcuno che ci mette la faccia più degli altri c’è: dall’ex sottosegretario Angelo Tofalo al deputato Sergio Battelli, dal vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai Primo Di Nicola all’ex ministro Vincenzo Spadafora. Il fatto però che per la partita del rinnovo del capogruppo alla Camera, dopo il flop al Senato, Conte sia orientato a scendere a compromessi con l’uscente Davide Crippa – considerato troppo filo-Grillo, gli era stato chiesto di dimettersi anzitempo, proposta respinta al mittente – fa capire che si è preso di coscienza di quanto il malumore sia diffuso. Le ragioni alla base dello scontento sono diverse, dalla linea politica definita poco incisiva alle lamentele circa il poco confronto con gli eletti, ma alla base c’è un fattore che varrebbe con chiunque a comando: le cinque stelle sono in fase calante e l’aria da fine della storia da sola vale il carico di tossine negative. Intanto lunedì e martedì sul sito gli iscritti potranno votare i cinque vicepresidenti e il resto della struttura: a quel punto la rifondazione sarà definita una volta per tutte”.