Caserta, l’anziana estratta viva dalla palazzina crollata non ce l’ha fatta: è morta nella notte

Non ce l’ha fatta Giuseppina Sgambato, la signora di 74 anni che ieri era stata estratta viva dalle macerie della palazzina in cui viveva, crollata di prima mattina a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La 74enne, che era ricoverata al Cardarelli di Napoli, è morta nella notte a causa delle gravi ustioni riportate. Nel crollo era morto il marito, Mario, ritrovato già senza vita dai soccorritori.

Non ce l’ha fatta l’anziana estratta viva dopo sei ore

La donna era rimasta sotto le macerie per oltre sei ore, durante le quali i soccorritori hanno lavorato incessantemente per salvarla. Il momento in cui sono riusciti a tirarla fuori, vigile e collaborativa, era stato salutato con un lungo applauso. Poi l’immediato trasferimento in ospedale, mentre i vigili del fuoco continuavano a cercare il marito, anche lui 74enne, con l’ausilio dei cani molecolari e del figlio della coppia, che dava indicazione sulla dislocazione degli spazi interni.

Il cordoglio del sindaco: «Una giornata bruttissima»