A cena giocando a Squid Game in un’hamburgeria di Roma. Si firma anche una liberatoria

Un ristorante romano organizza uno Squid Game per divertimento sul modello della serie coreana che sta spopolando su Netflix. Le prossime tre domeniche di novembre, a partire da domani, ci si può prenotare presso Arcade and Food. La prima domenica i posti sono già esauriti.

La famosa hamburgeria è molto nota tra gli appassionati di videogiochi e cosplay in cui persino i panini all’interno dei menù possiedono i nomi dei più amati personaggi dei videogames. I giochi ispirati alla serie Netflix si svolgeranno all’aperto e verranno fornite ai partecipanti anche le tute come quelle dei personaggi della serie.

Per partecipare sarà necessario firmare una liberatoria, inoltre Arcade and Food tiene a precisare che la partecipazione all’evento è sconsigliata a chi non è in perfette condizioni fisiche.

Nel video che promuove l’evento si riproduce il gioco Un, due, tre Stella! con lo sparo finale per il giocatore eliminato. Tanto che qualche utente ha commentato: “Ma si muore veramente? Allora iscriverei mia suocera”. Altri sul filo di questo umorismo macabro hanno scritto che farebbero partecipare la moglie. Tutto è utile a amplificare l’evento.

E del resto l’imitazione di Squid Game prima ha avuto come teatro le scuole e ci voleva poco per trasferirla anche nel mondo adulto soprattutto se a ciò si accompagna un guadagno. Purché non si sconfini dal terreno del divertimento in quello della violenza. E nessuno si faccia male. Ma del resto tutto ciò, senza bisogno dei coreani, già esisteva e si chiamava Giochi senza frontiere…

Qui il link che pubblicizza le tre serate https://fb.watch/9fFPLWLmqE/