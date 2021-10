Truffe su carte di credito, arrestati 7 pakistani per ricettazione e finanziamento del terrorrismo

Truffe su carte di credito. Arrestati a Napoli sette pakistani, già indiziati per terrorismo. Attraverso frodi su carte di credito statunitensi e canadesi ( con il sistema del phishing), accumulavano liquidità su conti correnti italiani. Per poi effettuare bonifici su rapporti finanziari all’estero. Principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio, intestati a soggetti terzi di origine araba.

Napoli, truffe su carte di credito: 7 arresti

Il sistema è emerso da un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli, sezione Antiterrorismo. Che è culminata oggi nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Emessa dal gip di Napoli. Nei confronti di 7 persone di nazionalità pakistana. Gravemente indiziate di possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione.

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L’ordinanza è stata eseguita a Napoli, nella zona del Borgo Sant’Antonio Abate. E nella provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Le indagini hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette su carte di credito. Che hanno condotto ad attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario. A scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Conti correnti e documenti falsi

Gli specialisti del Gico hanno analizzato i conti di pagamento intestati a extracomunitari. Provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan. Sui rispettivi conti correnti si sono verificati “molti apporti di liquidità. Provenienti da ricariche di 345 carte di credito estere. Intestate a ignari correntisti.

I bonifici sul conto di soggetti di origine araba

Alle periodiche ricariche seguivano contestualmente bonifici. Verso altri rapporti finanziari accesi all’estero. Intestati a soggetti terzi di origine araba. Destinati in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Scoperta anche la produzione e l’utilizzo di almeno 30 documenti d’identità falsi. Utilizzati appunto per l’apertura di conti correnti in vari Paesi europei. Riportanti le foto dei soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi.