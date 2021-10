Tracollo M5S, parte la caccia grossa a Conte: Di Battista attacca chi ha sostenuto gli idranti di Trieste

E’ un Alessandro Di Battista polemico e scatenato contro il governo, quello che commenta i fatti di Trieste di questa mattina, nelle stesse ore in cui il Pd celebra la sua vittoria ai ballottaggi e il M5S si lecca le ferite. Nel mirino di Dibba c’è il ministro Lamorgese che ha usato gli idranti contro i No Green Pass di Trieste, ma soprattutto il leader dei grillini Conte, “colpevole” di aver abbandonato gli operai e i proletari che protestano al proprio destino. “Il green pass per i lavoratori, misura inesistente nel resto d’Europa, oltretutto imposta nonostante la campagna vaccinale (per quel che loro stessi dicono) stia andando bene, è stata una forzatura che ha buttato benzina sul fuoco. Il fuoco si chiama sofferenza, squilibri sociali, povertà, aumento delle bollette”, attacca di Battista.

Le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti e lacrimogeni facendo pressione sulle centinaia di manifestanti, spinti verso l’area parcheggio del porto. La maggior parte erano seduti a terra, gridano lo slogan come ‘la gente come noi non molla mai’ e poi ‘No green pass’.

Di Battista contro il governo Draghi e il sostegno di Conte

“Abbiamo vissuto 2 anni molto complicati. Serviva intelligenza, ascolto, pacificazione. Invece sono arrivati lacrimogeni, idranti e manganelli. E lavoratori che manifestano pacificamente sono trattati da criminali”, ha scritto il deputato M5s Alessando Di Battista in un post in cui ricorda di essere un “pro-vax: consiglio a tutti di vaccinarsi (a Cuba, un paese che non ha nulla a che fare con big-pharma addirittura stanno vaccinando i bambini)”, attacca il leader ombra di Conte.

“Ma il green pass per i lavoratori è una forzatura sciocca in un momento di grande tensione sociale. Tant’è – aggiunge – che nei paesi che il sistema politico-mediatico prende come esempio non esiste. Oltretutto chi ha quattrini e non si vuole vaccinare (per me sbagliando) va avanti tranquillamente. Chi campa con 1200 euro al mese e non si vuole vaccinare (per me sbagliando) no!”.