“Purtroppo non ci sono più le Br”: altro che fascismo, ecco cosa si legge nelle chat no vax

“E’ stata solo un’anteprima”. Altro che pericolo fascista. Solo chi non vuol vedere semplifica una situazione esplosiva. Nelle chat su Telegram i no vax e i nopass violenti alzano il livello dello scontro e scrivono cose di una gravità inaudita. Il 15 ottobre, dicono, “ sarà guerra “. Nelle chat che il sito on line del Giornale riporta, i violenti sono più che mai intenzionati a creare il panico dal il 15 ottobre. Nei gruppi Telegram e su Facebook stanno organizzando una sorta di road map. Si leggono deliri inauditi di chi rimpiannge gli anni di piombo: “Purtroppo non ci sono più le Br“. E ci sono anche gli irriducibili dei primi Duemila: “Sono qui, no Global 100%, insieme a molti altri”.

Altro che fascismo: violenza allo stato puro nelle chat no vax

Derubricare le minacce di questa galassia alla matrice fascista significa sottovalutare il clima di tensione espolisivo innescato da ambienti . L’intenzione è di scendere in piazza dal 15 ottobre, giorno in cui il Green pass diventerà obbligatorio per lavorare. “Vogliono manifestare a oltranza e il 19 ottobre pare sia in programma un “girotondo” a Montecitorio”, leggiamo sul Giornale. Sono disposti a tutto, non temono di arrivare allo scontro frontale con le forze dell’ordine.

“Bombe a mano per i poliziotti antisommossa”

Solo qualche esempio: “Gli devi tirare le bombe a questi per capire come si lotta”. Poi, discorsi deliranti, che inneggiano alle “bombe a mano per i poliziotti antisommossa”. Stanno dichiarando nelle chat di cui ci informa il quotidiano di Minzolini i loro intenti violenti: “La prossima volta non ci troverete a mani nude”. Sembra che nel mirino vi siano i palazzi di piazza Colonna. Le incitazioni su Telegram sono fuori controllo. “Prendete i Palazzi”, “Draghi, ti veniamo a prendere sotto casa”, si legge ancora.

I violenti disposti a tutto, anche a usare come scudi anziani e bambini

Vogliono scatenare una guerriglia e tutti i mezzi sono leciti. Scorrendo le loro follie ci si rende conto che sono privi di qualsiasi freno inibitore, professionisti del caos. Senza scupoli. vorrebbero utilizzare come scudo i più deboli: “Ma se mettiamo anziani e bambini davanti alle manifestazioni, che faranno?”, è l’atroce domanda che si pone qualcuno. Non ce l’hanno solo con la politica, minaciano di assaltare le redazioni, definiscono i giornalisti “servi del potere”, “schiavi della dittatura”. C’è l’incitamenteo ad “occupare le emittenti tv”. Quindi l’antagonistmo di sinistra si rivela in chi rimpiange gli anni di piombo: “Purtroppo non ci sono più le Br”. Nella loro follia non temono neanche di essere attenzionati dalle forze dell’ordine: “Guardarli in faccia e poi aspettarli sotto casa… Vedi come gli passa“.