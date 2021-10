Nozze da 2 milioni di dollari per la figlia di Bill Gates (che per l’eredità ne riceverà “solo” 10)

Nozze da due milioni di dollari per la prima figlia di Bill e Melinda Gates, Jennifer, che oggi si unisce in matrimonio con Nayel Nassar, fantino professionista come lei. I media americani hanno pubblicato le prime foto scattate durante la cena che si è svolta, alla vigilia della cerimonia, nella tenuta di North Salem, dal valore di circa 16 milioni di dollari, dove oggi si svolgono le vippissime nozze, che vedono tra gli ospiti anche gli Obama.

Bill e Melinda Gates dopo il divorzio alle nozze della figlia

Il matrimonio è anche la prima occasione pubblica in cui Bill e Melinda compaiono insieme dopo che ad agosto hanno finalizzato il divorzio che ha messo fine a un matrimonio durato 27 anni. Bill Gates, insomma, pur avendo ripetutamente chiarito di non voler lasciare eredità troppo cospicue ai figli, non lesina sulle spese proposte dalle occasioni di vita, come dimostra questo matrimonio.

Il braccio di ferro con la moglie sull’eredità dei figli

Proprio l’eredità dei tre figli, la sposa Jennifer Katharine di 25 anni, Rory John di 21 e la più piccola, Phoebe Adele, è stata indicata tra i motivi di dissidio tra gli ex coniugi Gates, con la madre Melinda impegnata a cercare di mettere in sicurezza il patrimonio della progenie. Bill Gates, pur non essendo più da tempo l’uomo più ricco del mondo, resta comunque tra i paperoni top a livello globale e può far conto su un patrimonio personale stimato in oltre 130 milioni di dollari. Ai figli, però, secondo quanto dichiarato da entrambi i genitori tempo fa, dovrebbero andare in eredità “solo” 10 milioni ciascuno. In occasione del divorzio, però, Melinda ha assunto un team di avvocati molto prestigioso e specializzato, anche, in trust. Proprio per tutelare, hanno detto i ben informati, l’eredità dei figli, che quindi sarebbe a rischio di finire investita dalla rottura tra i genitori.