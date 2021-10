“Meloni a Piazzale Loreto”: l’orrore nella piazza della Cgil in un video di “Quarta Repubblica”

“Meloni? La vedo a Piazzale Loreto”. Ecco i “buoni della Cgil”. Chi semina odio. In un video mandato in onda su Rete 4 a “Quarta Repubblica” si è vista documentata una ignominia senza pari. In un carrellata di pareri richiesti ai manifestanti di sabato a Roma per la Cgil si è udito l’inverosimile. Alla faccia della piazza democratica. Era una piazza ideologica. Lo dimostrano le frasi raccolte tra i manifestanti da Quarta Repubblica. Una piazza in cui correva odio in molte tra le persone chiamate a raccolta da Maurizio Landini.

Ecco i buoni della Cgil: “Meloni la immagino a Piazzale Loreto”

A destare orrore è stata soprattutto la frase pronunciata da uno dei manifestanti. “La Meloni – ha detto un signore in maglietta e cappellino rosso – la immagino più tipo in piazzale Loreto”. Cioè appesa a testa in giù. Una frase choc, da cui si attende almeno una presa di distanza da parte della Cgil, del Pd, del M5S e di tutti i movimenti presenti in piazza, fa notare il conduttore. In piazza c’era chi sventolava la bandiera rossa dell’Unione Sovietica, come ha fatto sarcasticamente notare la leader di FdI . C’era chi si diceva marxista, chi castrista. E se gli nominavi Salvini e Meloni i Salvini davano il peggio. Bollati come “fascisti“, dunque non degni di far parte del “modo giusto di stare al mondo”.

Il delirio rosso raccontato a “Quarta Repubblica” da Porro