Lamorgese al centro delle derisioni della rete dopo la supercazzola sulla “forza ondulatoria”

Le parole della Lamorgese sono apparse talmente fuori luogo che il tormentone della forza ondulatoria è divenuto ben presto una delle tendenze su Twitter. Con l’autore delle frasi di Osho che sottolinea: “Il premio Nobel per la fisica Parisi conferma le dichiarazioni della Lamorgese”.

E l’irrisione nei cvonfrotni della titolare del Viminale non si ferma qui. “Cerco un centro di #forzaondulatoria permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente (semi Cit.)”, scrive un utente. E un altro: “Eccitazione ed euforia alle stelle al Cern di Ginevra dopo la clamorosa scoperta della quinta forza fondamentale della Natura, rimasta inerte per miliardi di anni in Piazza del Popolo a Roma: la #ForzaOndulatoria.” Più amaro un commento di un altro utente: “Controllava la forza ondulatoria . Ma come è stato possibile ridurci in questo modo? Cosa abbiamo fatto di male? Ridateci Alfano”. E ancora: “Un Ministro dell’Interno in carica che risponde a un’interrogazione dell’opposizione con la supercazzola della #forzaondulatoria non si era mai visto”. Un crescendo di risate e sfottò che non fanno che aumentare la sensazione che il Viminale sia in mani davvero poco adeguate.