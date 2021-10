Fondazione An, Valentino: “Basta speculazioni, ecco la verità sui locali di via Paisiello e Forza Nuova”

“Al fine di porre termine alle speculazioni che stanno caratterizzando l’utilizzazione da parte di Forza Nuova dell’appartamento di proprietà della Fondazione di Alleanza Nazionale, è opportuno far presente quanto segue”. Il presidente Giuseppe Valentino torna di nuovo sulle strumentali notizie diffuse in questi giorni e chiarisce una volta per tutte i termini della questione in una nota precisa e inequivocabile.

“L’appartamento di cui si discute sulla stampa era stato affittato dalla Fondazione alla Società “Amici de Il Giornale d’Italia” (CF: 12014641000) che lo ha condotto in ragione di un contratto stipulato in data 1.1.2017. Qualche tempo dopo, la Società locataria ha cessato il pagamento dei canoni di locazione e ciò ha indotto la Fondazione ad avviare un procedimento di sfratto per morosità”.

Prosegue il comuncato del presidente della Fondazione An: “L’Ufficiale Giudiziario che ha provveduto al primo accesso ha trovato l’immobile chiuso; mentre al secondo accesso ha potuto constatare che l’immobile era occupato senza titolo da Forza Nuova. Successivamente, sono stati richiesti ben altri tredici accessi dell’ufficiale giudiziario, tutti rimasti senza esito. L’ultimo accesso fissato il 23.4.2020 non è stato effettuato per le note restrizioni causate dall’epidemia Covid 19 che hanno condotto, come noto, alla sospensione dell’esecuzione di sfratti fino al 30 giugno 2021”.

“Prima di tale data – prosegue Valentino- la Fondazione è rientrata in possesso dell’immobile di cui dispone in via esclusiva. Questi sono i fatti, incontrovertibili e documentati dagli atti giudiziari e dai verbali redatti dagli Ufficiali Giudiziari competenti che non sono riusciti ad eseguire lo sfratto. La Fondazione si riserva l’adozione di idonee iniziative nelle sedi proprie ove mai il tema in argomento venisse trattato in maniera distorta dalla realtà; peraltro, non appena fuorvianti notizie sulla vicenda in questione erano state pubblicate, veniva immediatamente fornita, attraverso il Secolo d’Italia, organo di stampa della Fondazione, puntuale cognizione dei fatti che oggi si sottolineano”, conclude il presidente della Fondazione An. Un chiarimento ulteriore si è reso necessario in risposta a siti e organi di stampa che nonostante le parole chiare del presidente di due giorni fa continuano a favoleggiare sulla contiguità tra Forza nuova e FdI.