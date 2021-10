Adolescente inglese uccide due donne per siglare un patto col diavolo. “Volevo vincere alla lotteria”

Una condanna all’ergastolo, con la precisazione che almeno 35 anni vengano trascorsi dietro alle sbarre. Questa la pena inflitta al diciannovenne Danyal Hussein, colpevole di aver accoltellato a morte due sorelle al Fryent Country Park a Wembley, nel nord di Londra. Gli investigatori hanno trovato nella sua abitazione un patto col diavolo: un ”contratto” che l’uomo ha scritto a mano con “il potente re Lucifuge Rofocale” in cui prometteva di sacrificare ”almeno sei donne ogni sei mesi” in cambio di una grande vincita alla lotteria Mega Millions Super Jackpot.

Come riporta l’emittente Sky News, Hussein ha firmato il contratto con il suo stesso sangue. Le sue vittime, Bibaa Henry 46 anni e Nicole Smallman, 27. Il ragazzo le ha uccise in un parco dove si erano trovate per ballare, dopo il tramonto, nel giugno del 2020. Era appena finita la festa di compleanno di Bibaa, per i suoi 46 anni, e gli altri invitati se ne erano andati. A Nicole sono state inflitte 48 coltellate, a Bibaa otto. Nei 10 giorni successivi agli omicidi, Hussein ha speso 160 sterline in biglietti della lotteria.

Suggestionato sul web ha siglato il patto col diavolo

Collegato in videoconferenza con il tribunale dal carcere di Belmarsh per motivi riconducibili al coronavirus, Hussein è stato condannato dalla giudice Whipple. “Hai trovato queste due donne. Eri un estraneo per loro. Le hai sorprese, le hai terrorizzate e le hai uccise”, ha detto la giudice. Considerato un ragazzo problematico, cresciuto nel sud di Londra, all’età di 15 anni Hussein era stato indirizzato dagli insegnanti al programma anti-estremismo del governo britannico. Sebbene le uccisioni non siano state trattate come un attacco terroristico, ora si può riportare che gli investigatori ritengono che Hussein abbia subito “una forma di radicalizzazione” in termini di esposizione a materiale occulto sul cosiddetto dark web. Tre anni dopo era uscito dal programma.

Fino ad oggi, la polizia non è stata in grado di accedere alla cronologia di navigazione completa di Hussein dopo aver sequestrato dispositivi elettronici tra cui un iPad nella sua camera da letto. Si sono lamentati degli ostacoli nell’ottenere quell’accesso come parte dei tentativi di comprendere la mentalità dell’adolescente e la piena portata di qualsiasi comunicazione con gli altri.

“Trovo incredibilmente frustrante condurre un’indagine per omicidio con le mani legate dietro la schiena in quel modo”, ha detto il dective Simon Harding, che ha guidato le indagini. Resta inteso che una richiesta di aiuto è stata inoltrata al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ma alla fine è stata respinta.

L’adolescente, di Blackheath, a sud-est di Londra, era stato in contatto online con altri giovani su demoni e incantesimi, secondo gli investigatori.