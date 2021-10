Addio a Rossano Rubicondi, dolore e sgomento social. E dal web spunta la possibile causa della morte

È morto a soli 49 anni, Rossano Rubicondi, all’improvviso. Uno choc, quello della scomparsa dell’ex modello, protagonista di gossip e reality tv, che ha doppiamente colpito l’opinione pubblica ignara del fatto che fosse malato. Un silenzio che continua anche sui media in relazione alle cause del decesso, che nessuno al momento esplicita, tranne Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il quale, di certo non per soddisfare inutili e fastidiose curiosità morbose, ma forse solo per dare un contesto e un perché a una notizia drammatica che lascia sconcertati, sui social ha centellinato qualche informazione in più sul prematuro addio del celebra ex marito di Ivana Trump.

È morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi

Secondo Alessi lo showman sarebbe stato stroncato da un cancro fulminante. «Sono sconvolto e addolorato – si legge sul sito del settimanale che Libero rilancia –. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma»: una patologia fulminante che spiegherebbe la morte improvvisa. Un addio che Simona Ventura ha annunciato su Twitter, postando: «Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme. Per i litigi. Le incazzature. Ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP». Notizie che, tra ricordi e parole, a piccoli tasselli consentono ai social di ricostruire il percorso dell’uomo. E dell’uomo di spettacolo, appena scomparso.

Sconcerto e commozione sui social

Già, perché come spesso accade ormai, le notizie piovono dai social. Post, tweet, istantanee e commenti annunciano l’evento e ne ricostruiscono simultaneamente il contesto. Il come e il perché. E immediatamente, il dolore, la commozione e lo sconcerto dilagano sulle piattaforme virtuali. Così, anche in questo caso, il web diventa il catalizzatore e il divulgatore virtuale che, in tempo reale, annuncia la scomparsa di Rossano Rubicondo e rende omaggio alla suo ricordo. Ai trascorsi, ora burrascosi, ora accattivanti, dell’ex modello. Quarto marito di Ivana Trump. Che aveva partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi – condotta proprio da Simona Ventura – e stuzzicato gossip e curiosità.

Rossano Rubicondi, protagonista del jet set tra gossip e tv

Nel 2008, infatti, proprio l’anno del matrimonio con Ivana Trump, Rubicondi venne selezionato come concorrente del reality, all’epoca trasmesso da Rai2. Venne eliminato nel corso dell’ottava puntata. Ma quella sua partecipazione all’Isola segnò l’inizio di una parentesi tra tv e cinema. Un cammino, quello del protagonista del jet set, che avrebbe registrato le tappe della partecipazione al cinepanettone dell’anno: Natale a Beverly Hills. Che sarebbe proseguito nel 2010 con una seconda partecipazione all’Isola dei Famosi: stavolta in veste di inviato. Passando per le tante, tantissime ospitate nei salotti televisivi del pomeriggio. Fino alla performance negli abiti del “ballerino per una notte”, datata 2018, in coppia proprio con Ivana Trump sul palco di Ballando con le stelle. Oggi la notizia dell’addio. I riflettori si spengono. E cala un silenzio che mescola dolore e sconcerto.