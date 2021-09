Va a trovare il nonno invalido, il badante cerca di violentarla: notte d’orrore per una 20enne romana

Era andata a trovare il nonno invalido e si era fermata a dormire a casa sua, ma nel cuore della notte è stata aggredita dal badante dell’uomo, che ha cercato di violentarla. Il badante, un cittadino dello Sri Lanka, regolare sul territorio nazionale, è stato poi arrestato. È successo a Fregene a una ragazza romana, poco più che ventenne.

Notte di orrore per la 20enne romana

La giovane, che dormiva nella propria stanza in casa del nonno, si è svegliata improvvisamente trovandosi addosso il badante 47enne, che ha tentato di bloccarla per usarle violenza. La ragazza è però riuscita a divincolarsi e, dopo essersi barricata in camera, ha mandato una richiesta d’aiuto al fratello. È stato quest’ultimo ad allertare i carabinieri che sono arrivati tempestivamente.

Il badante del nonno arrestato mentre cercava di sfondare la porta

Dopo aver fatto irruzione in casa, gli uomini dell’arma hanno trovato l’uomo mentre ancora cercava di aprire la porta della stanza in cui si era rifugiata la ragazza. La 20enne ha ricevuto i soccorsi del caso, mentre per il cingalese è scattato l’arresto. I carabinieri lo hanno poi portato in carcere a Civitavecchia.