Tensione al centro commerciale Porte di Roma: tre nomadi fanno razzia nel negozio Apple

Momenti di forte tensione al centro commerciale Porte di Roma. In azione tre nomadi. Hanno preso di mira il negozio Apple rubando tredici smartphone per un valore di 16mila euro. Un colpo notevole, portato a termine forzando le placche antitaccheggio. Poi i tre hanno preso la via della fuga ma gli è andata male. La vigilanza e gli agenti della polizia sono riusciti infatti a far finire i ladri in trappola.

L’intervento al centro commerciale Porte di Roma

Un pomeriggio di caos, con tanto di inseguimento. Il punto vendita ha contattao la sala operativa della vigilanza. Da quel momento è partita la caccia agli autori del furto. Immediata la ricerca dei ladri che tentavano invano di fuggire con la refurtiva. Gli uomini della vigilanza li hano fermati. Hanno recuperaato la refurtiva, proprio quando i ladri tentavano di disfarsi degli smartphone che avevano rubato. I tre nomadi sono stati prontamente consegnati agli agenti delle due volanti della Polizia, per essere poi portati al commissariato di Fidene Serpentara.