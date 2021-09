Botte e minacce a una 15enne di Brescia, poi mettevano i video sui Social: arrestate 4 ragazzine

Brescia hanno arrestato un gruppo di ragazzine di 15 anni, con accuse che vanno a vario titolo, dalle percosse agli atti persecutori fino ad arrivare allo stalking. la vittima è una coetanea, che è stata presa di mira dal I carabinieri dihanno arrestato un gruppo di ragazzine di 15 anni, con accuse che vanno a vario titolo, dalle percosse agli atti persecutori fino ad arrivare allo stalking. la vittima è una coetanea, che è stata presa di mira dal branco perché frequentava l’ex fidanzato di una delle bulle.

Sono quattro, abitano in provincia di Brescia, hanno tutte 15 anni e devono rispondere dei reati di percosse, lesioni e atti persecutori ai danni di una coetanea. L’indagine dei carabinieri ha portato tre delle minorenni ai domiciliari e una in comunità. Complessivamente sono ben 7 le giovani coinvolte, di cui tre non imputabili perché hanno meno di 14 anni.