Paura al Pigneto, un rom scippa una donna, poi investe tre agenti col motorino. Impatto devastante

Al Pigneto scene da una Roma fuori controllo. Un bosniaco ha scippato una donna, picchiato gli agenti intervenuti, poi è fuggito su uno scooter rubato e investito tre poliziotti: si erano immolati per fermare la fuga del malvivente. Scene di ordinaria follia, una sequenza da film, se non fosse che eravamo tra il Prenestino, Pigneto e Malatesta. E non era unu film. Il balordo è un 29enne bosniaco nato a Milano, ricostruisce Roma today . Una vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine. I poliziotti erano sulle sue tracce da tempo, perché il giovane si era reso – almeno stando alle indagini – responsabile di una serie di scippi: tutte con lo stesse modalità. Furti in serie commessi soprattutto nella zona dell’Esquilino e di Termini.

Rom manda all’ospedale gli agenti: volevano proteggere una donna da un scippo

Bronson R., nato a Milano nel ’92, è un italiano di origini rom. Dopo aver individuato il suo nascondiglio in un casolare diroccato dietro Villa De Sanctis, a Centocelle, gli agenti hanno seguito i suoi spostamenti. Hanno visto il 29 enne allontanarsi sullo scooter, poi risultato rubato, e lo hanno seguito nella zona del Prenestino Labicano. È tra questa vie che gli agenti hanno seguito i suoi spostamenti, mentre il giovane si spostava a bordo di uno scooter Sh 125 rubato. Gli appostamenti sono andati a buona fine, si fa per dire. All’altezza di via Prenestina, il 29enne bosniaco ha scippato una donna di 37 anni per poi fuggire a piedi. Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato. Ma ne è nata una violenta colluttazione, con il ladro capace di farsi strada e salire sullo scooter che aveva parcheggiato poco distante per guadagnarsi la fuga.

Pigneto, il rom ha puntato contro gli agenti con il motorino rubato

C’è stato un inseguimento. Poco più tardi, i poliziotti hanno notato il malvivente tra il Pigneto e Malatesta, ancora a bordo dello scooter rubato. Certi che il avrebbe fermato la marcia, tre agenti hanno occupato l’incrocio tra via Erasmo Gattamelata e via Roberto Malatesta, immolandosi con i loro corpi. Il 29enne ha invece continuato la marcia, e li ha investiti. Sfrecciando a tutta velocità ha travolto i poliziotti. L’impatto è stato devastante. Il parabrezza dello scooter è stato distrutto nello schianto contro il primo agente. Poi si è abbattuto contro gli altri due, per finire infine la sua corsa dopo pochi metri. A quel punto gli altri agenti in borghese sono riusciti ad ammanettarlo. Le indagini sono ora in corso per ricostruire la catena di scippi messi a segno. Nell’impatto ha fratturato la gamba sinistra di un agente e il braccio di un suo collega. Il primo a finire sotto le ruote dello scooter è stato invece scaraventato a terra ed è ancora in osservazione al Policlinico Umberto I.