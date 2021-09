Nuova grana per Biden: in arrivo 20mila migranti da Haiti. Il Texas prepara un muro di auto per fermarli (video)

Un’ondata improvvisa di decine di migliaia di migranti, molti provenienti da Haiti, ha scatenato una crisi umanitaria al confine tra Stati Uniti e Messico. La città di confine del Texas di Del Rio sta lottando per far fronte al massiccio afflusso. In risposta, le autorità statunitensi hanno trasferito circa duemila persone nei centri di accoglienza, come primo passo per espellerle. Migliaia di migranti sono accampati sotto al ponte internazionale che collega Del Rio in Texas a Ciudad Acuña in Messico. La situazione sta diventando disperata.

Sopraffatto dall’ondata di richiedenti asilo, il Dipartimento della sicurezza interna farà ricorso a una norma legata alla pandemia. Un escamotage per espellere immediatamente i migranti ad Haiti senza consentire loro l’opportunità di richiedere asilo. Ma con la promessa di una vita migliore in vista, i migranti rifiutano di rinunciare ai loro sogni di una nuova vita in America.

In queste ore, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha inviato centinaia di veicoli dello Stato per formare una barricata per farmare i migranti lungo il confine. Un “muro di metallo”, ha detto il governatore repubblicano che intende intraprendere “passi senza precedenti” di fronte a questa nuova ondata di migranti che si stanno ammassando nella cittadina di Del Rio.

Negli ultimi giorni hanno attraversato il confine 15mila migranti, in maggioranza provenienti da Haiti, ma anche da altri Paesi dell’America Latina, Venezuela, Nicaragua, persino Cile. L’afflusso sta creando problemi nella cittadina, con migliaia di persone che si sono accampate sotto il ponte costruito sul confine.

Migranti da Haiti in arrivo in Texas

La situazione sta mettendo in serio imbarazzo l’amministrazione Biden. Soprattutto dopo che i media hanno pubblicato foto di agenti di confine a cavallo che, usando le briglie come fruste, rimandano indietro in Messico i migranti. Immagini che Joe Biden ha definito “orribili”.

Grande sostenitore del Muro di Donald Trump, la cui costruzione è stata bloccata dall’amministrazione Biden, Abbott ha spiegato di aver creato il ‘muro di auto’ “per riprendere il controllo del confine”.

“L’incapacità di far rispettare le leggi che ha regna negli Stati Uniti porta al caos e il caos alle azioni inumane – ha aggiunto attaccando l’amministrazione democratica – spetta allo stato del Texas di intervenire”.

I funzionari statunitensi stanno rintracciando grandi gruppi di haitiani in America Latina, tra i quali oltre 20.000 in Colombia, che come le migliaia ora ammassati al confine con il Texas potrebbero presto provare a raggiungere gli Stati Uniti, secondo un documento interno ottenuto da NBC News. Un alto funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che resta da vedere quando e se quei migranti arriveranno negli Stati Uniti. Ma hanno segnalato la possibilità concreto dell’esodo.