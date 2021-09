Meloni: «Sono fiera di Michetti, è una figura straordinaria. Dico ai romani fidatevi di me…»

«Sono fiera di presentare la lista di FdI, faccio un grande in bocca al lupo a chi corre sotto le nostre insegne». Giorgia Meloni interviene con Enrico Michetti alla conferenza stampa di presentazione della lista di FdI per le comunali di Roma. «Sono fiera di Michetti», spiega ancora, ricordando che «noi siamo il partito che si è occupato di più, anche a livello nazionale per valorizzare la capitale». «Noi – assicura – siamo il partito che ama Roma di più».

Meloni: «Manifestazione a Piazza del Popolo con Michetti»

La leader di FdI poi annuncia «che sabato 18 settembre faremo una grande manifestazione a piazza del popolo con Enrico Michetti». E aggiunge: «Il centrodestra è compatto, stiamo insieme, ad esempio per sostenere Michetti, mentre a sinistra hanno tre candidati, fanno il gioco delle tre carte». Poi puntualizza: «Se non hai competenze fai come Raggi, che non ha fatto niente, quando non si hanno strumenti per fare le cose, questo non accadrebbe con Michetti, che nella vita si è occupato di come aiutare i sindaci a fare le cose, lo ha fatto per 1200 comuni, lui saprebbe come far camminare la macchina». «Noi – afferma – dobbiamo solo fare conoscere Michetti ai romani, ma è più difficile far diventare una persona conosciuta capace, che fare il contrario, faremo conoscere questa figura straordinaria». «Dico ai romani di fidarsi di me».

Meloni: «Fanno grandi proclami…»

«Gualtieri? Era quello che gestiva i soldi da ministro e Conte era presidente del consiglio, fanno grandi proclami, ma alla città di Roma non hanno dato nulla». I primi provvedimenti da fare ? «La prima norma sarebbe lo stop alla norma che prevede che i rom hanno punteggio più alto dei disabili per ottenere le case popolari».

«Il green pass non ci mette al riparo dal contagio»

Poi a margine della conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla leadership nel centrodestra puntualizza: «È una cosa che appassiona i giornalisti, io non sono interessata, a me interessa soprattutto che ci sia una coalizione compatta, come lo è per il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti». Infine rispondendo a un’altra domanda sul green pass ribadisce: «Chi dice no al green pass viene identificato con i no vax, mi pare una cosa paradossale». Per la leader di FdI poi «il green pass non ci mette al riparo dal contagio» del virus.