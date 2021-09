Meloni: la standing ovation per Draghi? Io guardo ai fatti, mi colpisce la sua santificazione

La standing ovation per Mario Draghi alla convention della Confindustria non ha impressionato Giorgia meloni più di tanto. Ne ha parlato col direttore della Stampa Massimo Giannini ieri a Torino, dove ha partecipato a una manifestazione a sostegno del candidato di centrodestra paolo Damilano. E ridimensiona la faccenda: “La cartolina del “va tutto benissimo”: mi è sembrata più contiana che draghiana, anche se lo ha fatto con molto più stile”.

Non è vero che tutto va benissimo? Quella cartolina è distante dalla realtà? «Beh, sì – osserva Meloni – Per carità, a un certo punto Draghi dice la verità: abbiamo una ripresa che però va considerata anche fisiologica, per la contrazione del prodotto interno lordo che abbiamo avuto lo scorso anno. Però mancava il riferimento a chi oggi, sul piano occupazionale, lotta tra la vita e la morte».

Quanto alla promessa di non aumentare le tasse va benissimo, aggiunge, ma «se rivedi le stime catastali e non fai nulla, l’Imu e tutte le tasse collegate alla casa aumenteranno. Non solo: si rischia di vedere ricalcolato il proprio punteggio Isee e di vedere ridiscussi i propri servizi sociali».

Ribadisce poi le critiche al Green pass e soprattutto al modo in cui viene applicato. L’alternativa, sostiene Meloni, sarebbe «una informazione seria, in primis. Poi avrei lavorato sui contagi: se il Green Pass è così utile, perché non è previsto sui mezzi pubblici? Come: il Green Pass non c’è sui mezzi pubblici, perché il governo non è in grado di fare i controlli, e devono farli i ristoratori? Invece sulle cose importanti non si è combinato nulla. Lo sa che oggi abbiamo già 200 classi in Dad? Allora il Green Pass non è così efficace. Meglio lavorare sul trasporto pubblico, mettere i termoscanner nelle scuole e l’aerazione meccanica».

Da ultimo, una valutazione sulle amministrative. Hanno valenza politica? «Le amministrative sono particolari: con le liste civiche, la stima che puoi fare dei partiti è vagamente realistica. Ma il risultato è importante». E una battuta sul Quirinale: Meloni non è d’accordo sul Mattarella bis e osserva che nessuno lavora sull’ipotesi Draghi al Quirinale perché tutti hanno paura del voto. “Invece per me prima si torna alla democrazia, meglio è”.