Meloni: Giorgetti? Neanche vi rispondo… E la Raggi che esulta per Expo 2030 mi fa solo ridere

Non attacca la strategia di presentare il centrodestra spaccato cavalcando le parole di Giancarlo Giorgetti sulle amministrative, in particolare a Roma e Milano. «Non intendo continuare a rispondere a questa domanda, perché non ha fondamento», ha spiegato Giorgia Meloni ai cronisti che le chiedevano conto del “caso”, a margine dell’Assemblea di Confcommercio. «Il centrodestra – ha ribadito la leader di FdI – è compatto in questa campagna elettorale, mentre il centrosinistra sta insieme per interesse e tentare di vincere».

Meloni: «Centrodestra compatto sui propri candidati»

Meloni quindi ha confermato che «stiamo lavorando su due iniziative, una domani a Milano e una venerdì a Roma». Gli appuntamenti sono fissati, ciò su cui invece «stiamo lavorando» è la «location». «Mi pare che a Roma l’incontro a tre si terrà in zona Spinaceto-Tor dei Cenci, in periferia. Questo – ha sottolineato la leader di FdI – è un altro segnale importante di una coalizione convinta e compatta sui propri candidati, Michetti a Roma e Bernardo a Milano».

Il nervosismo della sinistra

«Noi abbiamo candidati estremamente competitivi, il nervosismo della sinistra dimostra che non sono così sicuri di vincere. Il centrodestra è compatto a differenza della sinistra che ha due tre , addirittura 4 candidati in campo», ha quindi ribadito Meloni, tornando sul tema della candidatura di Roma a Expo 2030. «Noi – ha ricordato – l’abbiamo sostenuta sin dall’inizio. Siamo contenti della scelta del governo». «Mi fa un pò sorridere – ha poi aggiunto – l’entusiasmo di Virginia Raggi che oggi scopre il valore dei grandi eventi a Roma quando sulle Olimpiadi del 2024 disse, al cospetto del mondo intero, che Roma non aveva il diritto di ospitare questo grande evento perché c’era tanta corruzione…».