Oggi l’annuncio di Johnson: poche restrizioni, niente Green pass nei locali e terza dose ai vulnerabili

Il bilancio della campagna vaccini anti covid, test e monitoraggio delle varianti, poche restrizioni e nessun lockdown, terza dose ai fragili. Boris Johnson illustrerà oggi la strategia del governo della Gran Bretagna per affrontare la pandemia durante l’autunno e l’inverno. La conferenza stampa del premier, fissata nel pomeriggio, farà seguito alle comunicazioni alla Camera dei Comuni da parte del ministro della Salute Sajid Javid. Come anticipa Downing Street, il piano del governo prevede infatti un rilancio della campagna vaccinale come prima linea di difesa contro il virus, accompagnata dai test, da una campagna di informazione e da un attento monitoraggio delle varianti del Covid.

Niente Green pass nei locali e poche restrizioni

Niente green pass per accedere ai locali e ai grandi eventi in Inghilterra: il progetto di introdurre il passaporto vaccinale è stato cancellato. L’annuncio della marcia indietro del governo di Londra era arrivato già ieri dal responsabile alla Salute, Sajid Javid, alla Bbc. “Non dobbiamo fare le cose solo per il gusto di farlo”, aveva spiegato. Il piano avrebbe dovuto essere presentato alla fine del mese. Il governo ha sottolineato che il piano sarà tenuto ‘di riserva’ nel caso fosse necessario con l’arrivo della stagione fredda. “Non mi è mai piaciuta l’idea di dire alle persone ‘mostrate i documenti’ per svolgere semplicemente un’attività ordinaria e quotidiana. Abbiamo esaminato la questione, sono felice di dire che non procederemo con il piano per il passaporto vaccinale”, aggiunge Javid.

La terza dose della vaccinazione