Delmastro: “FdI unico presidio del centrodestra. Gli altri partiti hanno 50 sfumature di grigio…”

“Se gli altri partiti hanno 50 sfumature di grigio a noi interessa ben poco. Noi abbiamo una sola sfumatura di rosa che è quella di Giorgia Meloni”. Andrea Delmastro, ospite di Agorà su Rai 3, risponde una volta per tutte sulle posizioni di Fratelli d’Italia in seno all’alleanza del centrodestra. Il responsabile giustizia del partito specifica la centralità – e non da ora- della compagine guidata dalla Meloni.

FdI, Delmastro: “Noi spesso in solitaria a presidio del centrodestra”

“Fratelli d’Italia – scandisce il responsabile del settore Giustizia – presidia da sempre e con serietà, coerenza e spesso in solitaria, l’area del centrodestra: lo abbiamo fatto con il Governo giallo-verde. Perché non avremmo mai potuto votare il reddito di cittadinanza”. Ancora: “Lo abbiamo fatto quando altri ipotizzavano che Renzi potesse essere un leader abbordabile per il centrodestra; e lo facciamo ora con l’attuale sedicente governo di unità nazionale. Dal quale ci siamo sottratti perché sapevano che quando avremmo dovuto discutere di tasse, libertà, diritti della famiglia e difesa dei confini saremmo stati fortemente in disaccordo con la sinistra e il M5S ”.

Delmastro asfalta Migliore ad “Agorà”

Spesso presente nei talk televisivi e sempre incisivo, Andrea Delmastro ha poi avuto un secco botta e risposta con Migliore sul green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. “Un ricatto sociale”, lo ritiene il parlamentare di FdI. Che stigmatizza la lontananza abissale della sinistra dal mondo del lavoro e dalle sue dinamiche: “Non mi stupisce che la sinistra non capisca i sindacati, visto che oramai da tempo non dialoga più nenache con gli stessi lavoratori”. Lo aveva ribadito anche in un confronto con Beatrice Lorenzin, definento il green pass misura “economicida”.