Cacciari scatenato contro Gruber e Telese: “Non diciamo fesserie, sul Covid caos e obblighi sbagliati” (video)

Una puntata di fuoco, quella di ieri sera, sulla “Sette“, con il professor Massimo Cacciari, “scettico” sugli obblighi vaccinali e sul Green pass, nonché sulla gestione della pandemia, letteralmente assediato dagli altri ospiti e dalla conduttrice, Lilli Gruber. Ma a far caciara contro gli argomenti di Cacciari si sono messi anche Luca Telese e Stefano Feltri, due giornalisti integralisti sul regime di obblighi deciso dal governo Draghi. Cacciari dalla Gruber scatenato su vaccini e Green pass Uno degli scontri più duri è andato in scena sui numeri, con il filosofo veneziano che ha rimbeccato prima la Gruber poi Telese: “Non diciamo fesserie! Quanti vanno in rianimazione, quanti crepano? C’è un database che spiega?”. E poi lo scontro con Telese, che lo aveva invitato alla cautela sulle cifre: “Telese! Io dico quello che voglio!”. Il prof. Massimo Cacciari ha confermato tutti i suoi dubbi sul green pass : “Rimangono serissimi dubbi costituzionali, l’obbligo comporta la vaccinazione. Devono fare una legge e assumersi tutte le responsabilità sulle conseguenze”.

Scintille anche con Stefano Feltri

Scintille anche tra il filosofo e il direttore di Domani Stefano Feltri: “Io non la conosco…“. “Non è vero, sa perfettamente chi sono, l’ho chiamata per scrivere sul mio giornale”, la risposta di Feltri. Feltri aveva attaccato le posizioni di molti intellettuali, come Cacciari, sul green pass: “C’è un problema con il ruolo degli intellettuali come Cacciari”. “Dopo ti racconto i competenti…”, la risposta del professor Cacciari, sotto lo sguardo basito di Lilli Gruber.