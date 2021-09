Bassetti posta la video testimonianza di un No vax pentito: «Ho sbagliato tutto: non fate come me» (video)

Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive de Policlinico San Martino di Genova, commentando i dati positivi presentati ieri da Pfizer e BioNTech sul vaccino anti-Covid per la fascia 5-11 anni rassicura scettici e dubbiosi. E dichiara: «Alle famiglie va detto che questo è un vaccino che, se confrontato con gli altri tradizionali che ogni anno vengono fatti ai ragazzi, ha requisiti di sicurezza anche migliori. Se l’Ema darà il via libera potremmo riuscire a ridurre di molto la circolazione del virus visto che oggi non abbiamo possibilità nella fascia più giovane». Quindi prosegue: «Se questi ragazzi vengono già vaccinati per altre malattie infettive, non vedo perché non passano essere immunizzati contro il Covid. Affermare il contrario è ridicolo. E nasconde posizioni ideologiche che non hanno nulla a che fare con la scienza».

Bassetti pubblica su Fb la video testimonianza di un No vax pentito

Non solo. A stretto giro aggiunge anche che: «Con la vaccinazione della fascia 5-11 anni sarebbe molto più raggiungibile l’obiettivo di arrivare alla copertura del 95% della popolazione – ricorda Bassetti –. Configurando per il Covid un futuro molto simile all’influenza». E a riprova dell’imprescindibilità dell’immunizzazione, il virologo ligure posta il video di un no vax pentito, suo paziente, che ammette: «Ho sbagliato tutto non fate come me». Una testimonianza drammatica, in cui il paziente, nel dare ragioni alle argomentazioni di Bassetti a favore del vaccino, spiega: «Il Covid esiste ed è bruttissimo. Non è uno scherzo».

L’accorato appello del no vax pentito, paziente di Bassetti: «Ho sbagliato tutto: non fate come me»

Poi, tra disarmo e preoccupazione, prosegue: «Ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi». Un appello accorato, quello del 48enne Vincenzo. L’uomo parla dal letto dell’ospedale. Fa fatica a respirare. Non si è vaccinato contro Covid-19 ed è stato intubato per un lungo periodo. Ora sta meglio e si rivolge proprio a chi come lui ha deciso di non fare l’iniezione. «Non fate come me. Io ho sbagliato tutto. Ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito», ripete quasi incredulo di come sia potuto arrivare a quel punto.

Bassetti: «Spero che questo messaggio serva alle persone per convincerle dell’importanza di proteggersi»

Ma Bassetti, che ha postato la video-testimonianza sulla sua pagina Facebook, rassicura il suo paziente: «Vincenzo piano piano recupererà. Presto andrà a casa. Ora è negativo al virus», racconta il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Spiegando il motivo per cui non è bardato mentre si trova nella stanza col paziente, anche per augurargli in bocca al lupo. «Spero che questo messaggio serva a tante persone. Per convincerle dell’importanza di proteggersi». Per capire che la battaglia contro questo virus va combattuta con l’arma del vaccino.