Alluvione apocalittica su New York, almeno 8 annegati. Dalle fogne geyser d’acqua (video)

Almeno otto persone sono annegate nella zona di New York a causa dell’alluvione causata dall’uragano Ida. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza nella città colpita da piogge record e dai conseguenti allagamenti. Lo stato di emergenza è stato dichiarato anche in New Jersey, dove si trovava una delle persone decedute.

New York, ha detto il sindaco de Blasio, “è colpito da un evento meteorologico storico”, con “allagamenti brutali” e “condizioni di pericolo” nelle strade. I video postati sui social media mostrano le stazioni della metropolitana e le strade allagate e diverse abitazioni invase dall’acqua.





Una cascata nella metro di New York. La bomba d’acqua che ha colpito la Grande Mela – coda dell’uragano Ida – manda in tilt anche la metropolitana, come documentano i video pubblicati su Twitter, in particolare tra la 28esima strada e la 7th Avenue.

Diverse zone della città sono completamente allagate: strade trasformate in fiumi, auto bloccate, camion e autobus che cercano di spostarsi a passo d’uomo.

La polizia di New York ha riportato sette morti, tra cui un uomo di 50 anni, una donna di 48 anni e un bambino di 2 anni che sono stati trovati privi di vita mercoledì sera all’interno di una casa. Sono stati dichiarati morti sul posto, ha detto la polizia. Un decesso è stato segnalato nel New Jersey.

Alluvione a New York: almeno 4 morti solo a Brooklyn

Secondo il New York Post, almeno quattro persone sono annegate a Brooklyn e nel Queens dopo essere rimaste intrappolate negli scantinati a causa dell’alluvione.

Alla stazione della 28th Street nel quartiere Flatiron di Manhattan, volumi di acqua piovana simili a geyser sono stati visti sgorgare dal basso in immagini scioccanti twittate da @SubwayCreatures . Le rapide dell’assalto della pioggia hanno invaso la piattaforma e si sono riversate sui binari, ha mostrato il filmato.

Più in alto sulla linea 1, l’acqua piovana potrebbe essere vista scendere dai gradini della stazione abbandonata della 145th Street e inondare la piattaforma e l’area dei biglietti con molti pollici d’acqua, secondo il filmato twittato da NTD News .