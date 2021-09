A Lecco dall’8 ottobre il Festival della lingua italiana. Al centro dell’iniziativa la parola “libertà”

Appuntamento dall’8 al 10 ottobre a Lecco con #leparolevalgono. Festival della lingua italiana ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca dell’Istituto Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo. L’iniziativa intende inoltre prestare sempre particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione, di ragionamento, di condivisione e di sincero, rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni.

La seconda edizione del Festival, che si terrà dall’8 al 10 ottobre a Lecco propone incontri tematici, spettacoli e laboratori didattici. Il luogo che ospita il Festival non è scelto a caso: Lecco è un luogo manzoniano per eccellenza e già sede di iniziative Treccani all’interno delle manifestazioni in onore dell’autore dei “Promessi sposi”, che tanto ha contribuito alla costruzione di una lingua nazionale.

Il tema portante di questa edizione, “la libertà”, intesa come facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo, sarà raccontato attraverso tre parole chiave, a cui saranno dedicate le tre giornate del Festival: viaggio, spazio e tempo.