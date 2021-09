A Cernobbio arriva l’abbraccio tra Salvini e Meloni: “Sono prove tecniche di governo”

Nel giorno dell’abbraccio tra Salvini e Meloni, al Forum Ambrosetti è andato in scena il processo al reddito di cittadinanza. “C’è chi ne propone l’abolizione, ma il reddito di cittadinanza è una misura di necessità non solo di civiltà, non possiamo tornare indietro, dopo di che discutiamo pure di modifiche che valgano a migliorarne ancor di più l’efficacia”. A Cernobbio la misura grillina di sostegno al reddito ha avuto però un solo avvocato difensore, il leader M5S, Giuseppe Conte, con la sua arringa nel video collegamento. Dal Pd molta freddezza e richieste di modifiche strutturali, da Salvini la richiesta di azzerarlo, dalla Meloni la stessa linea.

Reddito di cittadinanza, anche Letta dice che va cambiato

Sul reddito di cittadinanza “la nostra posizione è quella del presidente Draghi: siamo a favore che si modifichi o si migliori. Si parta dalle cose che non hanno funzionato e si mantenga però un intervento a favore della povertà che esiste nel nostro Paese”, ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. “Il reddito di cittadinanza è stato spesso pensato come un intervento a favore dell’occupazione, ma è un intervento di contrasto alla povertà. Sul tema della disoccupazione bisogna riformare l’apprendistato e detassare le nuove assunzioni, questi sono gli strumenti che servono”, ha aggiunto.

Salvini e Meloni all’attacco del Rdc

“Oggi riconfermerò il fatto che ho l’onore di mettere la mia prima firma su una proposta di legge finanziaria per eliminare il reddito di cittadinanza, sono 8 miliardi di euro mal spesi che devo tornare nel settore produttivo per creare lavoro vero e non assistenza”, ha attaccato dal canto suo il segretario della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento a Cernobbio. Posizione ribadita anche da chi sta all’opposizione: “Non sono d’accordo con Giuseppe Conte che il reddito di cittadinanza sia una buona misura, non lo è: è metadone di Stato, non penso affatto sia una misura di sviluppo. Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione ma è creando attorno a loro le condizioni per uscirne“, ha detto Giorgia Meloni, nel suo intervento. Parole alle quali ha controreplicato lo stesso Conte. “Il reddito di cittadinanza metadone di Stato? “Ovviamente immagino che la Meloni non volesse offendere, non sono così semplicistico e strumentale, ma è un’espressione volgare, forte, mentre bisogna lavorare per l’inclusione”, ha commentato Conte intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano.

L’abbraccio tra i due leader del centrodestra Salvini e Meloni

Il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si sono poi abbracciati davanti alle telecamere prima di lasciare il Workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Sono prove tecniche di Governo” hanno commentato prima di lasciarsi. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono seduti sul parapetto dell’Hotel Villa d’Este di Cernobbio in riva al lago di Como per fotografarsi con il telefonino.