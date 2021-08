Vaia (Spallanzani): «Sono del tutto contrario alla vaccinazione degli under 12». E spiega il perché

«Sono assolutamente contrario alla vaccinazione degli under 12» contro il Covid. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma. Nel corso di “Timeline” su Sky Tg24, ha spiegato il suo “no”. I motivi sono due. «Nei bambini è statisticamente irrilevante non solo il contagio ma anche la malattia al di sotto dei 12 anni. In questo caso quindi la bilancia rischio-beneficio penderebbe tutta sulla parte del rischio».

Vaccinazione degli under 12, l’analisi

Vaia puntualizza che «il problema non è l’Rna che resta nell’organismo. Il problema è che comunque noi possiamo avere degli effetti collaterali. Nei bambini non c’è questo contagio così imponente e non c’è la malattia, oggi».

La posizione del Forum delle famiglie

«Siamo per la libertà delle famiglie. Ogni famiglia è giusto che decida per sé. Saremmo felici se si potesse fare il tampone gratuitamente. Per le famiglie più numerose sarebbe un gran beneficio. Serve equilibrio tra il non voler richiudere tutto e accettare regole di buon senso. Occorre una mediazione». Lo dice all’Adnkronos Gianluigi De Palo, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Commenta così l’ipotesi della vaccinazione degli under 12.

«Bisogna darsi qualche minima regola»

Il tema della vaccinazione degli under 12 pone alcune questioni. Ma «non ci sono soluzioni migliori al vaccino», sottolinea De Palo. «Anche se è vero che i minori rischiano meno. È una precauzione giusta. Se un genitore non vuole la Dad, bisogna darsi qualche minima regola. Non lamentiamoci poi se torna la didattica a distanza».

«Non si creino discriminazioni»

«A nessuno venga in mente di introdurre l’obbligo della vaccinazione degli under 12. Mi auguro non si creino discriminazioni per l’accesso a scuola né che si creino disparità tra alunni vaccinati e alunni non vaccinati. La scuola non crei forme discriminatorie. Lo ha detto all’Adnkronos Angela Nava, presidente dei Genitori Democratici.