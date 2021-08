Trump: «Se fossi io il presidente, non ci sarebbe l’avanzata dei Talebani. Biden è responsabile»

Donald Trump, quando era alla Casa Bianca, aveva raggiunto un accordo con i Talebani. Verteva sul un ritiro degli Usa dall’Afghanistan che si sarebbe dovuto concludere a maggio. Ora l’ex inquilino della Casa Bianca accusa Joe Biden di essere responsabile dell’avanzata dei Talebani. Se fossi io il presidente, il mondo avrebbe assistito un ritiro sottoposto a condizioni», ha scritto in un comunicato.

Trump e il confronto con i Talebani

L’ex presidente afferma inoltre che lui avrebbe «discusso personalmente con i leader Talebani in modo che capissero che quello che stanno facendo è inaccettabile. Ci sarebbe stato un ritiro molto diverso e di ben altro successo», ha concluso. «E i Talebani questo lo hanno capito meglio di chiunque altro».

La difesa di Biden: situazione ereditata

L’attacco di Trump arriva dopo la posizione che nei giorni scorsi l’amministrazione democratica aveva preso. E cioè, che il presidente Biden non aveva nessuna «possibile opzione» che il ritiro a cui gli Stati Uniti erano vincolati dall’accordo fatto da Trump con i Talebani. «Era preordinato», ha detto il portavoce Ned Price. «È un accordo che probabilmente questa amministrazione non avrebbe fatto, certamente non in tutti i dettagli. Ma è un accordo che abbiamo ereditato».

La missione a tempo degli Usa

Poi arrivano puntualizzazioni sulle nuove mosse degli Usa. «È una missione ristretta e a tempo» quella che vede coinvolti tremila militari americani in Afghanistan entro le prossime 48 ore. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. Ha parlarto parlato di «missione a tempo con uno scopo molto specifico. È molto diverso rispetto al dire che stai schierando per otto, nove, 12 mesi forze per stabilizzare e proteggere l’Afghanistan. Questa è una cosa che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Invece, la missione di adesso è temporanea, definita in modo molto ristretto».