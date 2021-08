Toni Capuozzo punge la Lamorgese: «In Italia basta presentarsi all’ingresso per essere accolti»

La situazione in Afghanistan? «Molto di peggio di Saigon». Toni Capuozzo, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4 è duro. «Nel ’75 era la fine di una guerra sbagliata e persa. Questa è la fine di una missione di pace fallita. Ci sta perdere le guerre ma fallire nelle missioni di pace che pretendono di costruire un sistema democratico, pretendono di portare diritti e valori e vedere poi la cocente delusione, le illusioni franare le aspettative è molto, molto peggio».

Toni Capuozzo: «Hanno sbagliato i vari presidenti e l’Occidente»

L’inviato poi incalza: «Se non eravamo lì per costruire un sistema che avesse a che fare con la democrazia, che cosa ci facevamo? Siamo rimasti dopo l’uccisione di Osama Bin Laden», prosegue l’inviato di Mediaset, «per costruire una società che fosse rispettosa dei diritti così come li intendiamo noi in Occidente. Non ci siamo riusciti». E poi aggiunge: «Ma non hanno sbagliato i militari. Hanno sbagliato i vari presidente che si sono succeduti alla Casa Bianca, hanno sbagliato i leader occidentali, ha sbagliato l’Occidente».

«In Italia basta presentarsi all’ingresso per essere accolti»

In un altro intervento come riporta il Tempo, Capuozzo va ancora all’attacco. «Diciamo pure che in Italia, basta presentarsi all’ingresso per essere accolti», dice l’inviato. Da mesi diamo asilo politico a chiunque, basta che lo richieda. Dialogare con i talebani sarebbe loro accreditamento internazionale. Un errore. Preoccupiamoci di affrontare la lotta all’Isis, ora è più forte che mai. Gli Stati Uniti hanno risvegliato anche le cellule dormienti site in Libia». «Biden? Semplicemente, continua a non capirci nulla di niente».