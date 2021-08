Roma: il superpoliziotto Antonio Del Greco scende in campo per Michetti e si candida

Il superpoliziotto Antonio Del Greco, già responsabile della Polizia di frontiera del Centro Italia, scende in campo per Roma. Stavolta senza divisa, apprende l’Adnkronos. E con una lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti.

Il superpoliziotto Antonio Del Greco, una garanzia

Alla guida della Squadra Omicidi della Capitale, il superpoliziotto Antonio Del Greco ha seguito le indagini sull’omicidio del “Canaro” alla Magliana. Inoltre,la ricerca e la cattura di Johnny lo Zingaro Ha seguito anche il delitto di via Poma con l’assassinio di Simonetta Cesaroni e le vicende della Banda della Magliana.

Michetti: «Dobbiamo reagire, Roma deve risorgere»

«Non possiamo convivere con l’idea di una città sporca, abbandonata e pericolosa. Non ci abituiamo al peggio. Bisogna reagire subito per ridare lustro a Roma nel mondo e sicurezza ai cittadini. Ecco alcune delle mie priorità». A scriverlo, in un post su Facebook, è Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma. Tra le priorità elenca il rafforzamento del corpo della polizia locale. Occorre stroncare occupazioni illegali e commercio abusivo. E ancora, incrementare la videosorveglianza in centro e nelle zone periferiche. Inoltre, aumentare la presenza di agenti sul territorio.

Piattoni: «Aderisco al progetto politico della Meloni»

«Ringrazio Giorgia Meloni per l’incontro con il quale mi ha dato il suo benvenuto in Fratelli d’Italia, partito nel quale mi ricandiderò nel Municipio V di Roma». Lo dichiara in una nota il consigliere del Municipio V Fabio Piattoni, della lista Marchini. «Il partito è diventato sempre più inclusivo e aperto. Anche, a chi come me, proviene da altre esperienze culturali e politiche. Sono convinto di poter offrire a Giorgia Meloni la mia esperienza e credibilità di consigliere. Esperienza fatta di anni di battaglie in difesa del municipio che rappresento».

In lista anche Manuela Villa

Prima del superpoliziotto Antonio Del Greco, Michetti aveva annunciato la candidatura di Manuela Villa. Amche lei sarà nella lista civica. «È una combattente», ha detto il candidato sindaco. «Abbiamo bisogno di persone coriacee. Parliamo di una persona ostinata, vera e autentica, con una voce straordinaria. Lei canta la romanità e vuol far tanto per la cultura di Roma».