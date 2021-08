Mps, Meloni: «Il Pd ha usato la banca per scopi politici. Roba da Terzo mondo, daremo battaglia» (video)

Monte dei Paschi di Siena una commistione tra finanza e politica degna del Terzo mondo”. Così Giorgia Meloni, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista sull’ultimo capitolo del ‘salvataggio’ dell’ “Ormai da diversi decenni c’è neluna commistione tra finanza e politica degna del Terzo mondo”. Così G, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista sull’ultimo capitolo del ‘salvataggio’ dell’ istituto di credito senese Meloni: il Pd ha usato Mps per scopi politici

“Il Pd ha usato la banca per scopi politici accollando i problemi ai cittadini. Non si può fare. Continueremo a denunciare questa cosa”. La leader di Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. E chiede lumi sul nuovo esborso di denaro da parte dello Stato e sull’operazione Unicredit in corso.

Ieri il ministro dell’Economia, Daniele Franco, davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, è stato molto deciso nel delineare l’urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei Paschi. “È possibile – ha detto – che il Mef riceva azioni del gruppo Unicredit. Ma tale eventuale partecipazione al capitale non dovrebbe alterare gli equilibri di governance”. A rischio oltre 2500 posti di lavoro

Ma perché questo nuovo intervento? Per le condizioni di fragilità che rendono “improcrastinabile” un’aggregazione di Mps con una banca più solida. Se la banca senese, sulla quali da sempre c’è la mano della sinistra, “restasse soggetto autonomo, sarebbe esposta a rischi e incertezze considerevoli. E avrebbe seri problemi”. Servirebbe un intervento “ben superiore” ai 2,5 miliardi di euro indicati dal piano stand alone dell’ad Guido Bastianini. Per “portarla su valori medi delle banche europee”. All’orizzonte la prospettiva drammatica di oltre 2500 esuberi.

FdI chiede più tempo per il salvataggio