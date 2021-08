Milano, immigrato a torso nudo e in slip sfonda l’auto della Polizia: bottiglie di vetro contro gli agenti

Notte di follia Milano. Un 27enne somalo con addosso solo un paio di slip ha aggredito due persone e subito dopo ha danneggiato l’auto della polizia. L’immigrato è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in piazza Quattro novembre, in zona stazione centrale.

Immigrato si scaglia contro due persone

Come riportano i giornali locali, secondo la ricostruzione della Questura, poco dopo la mezzanotte l’uomo si sarebbe scagliato con violenza contro due passanti senza alcun motivo. A farne le spese sono stati un suo connazionale di 31 anni, poi finito in codice verde al Fatebenefratelli. E anche un 21enne del Bangladesh, ricoverato in codice giallo al Niguarda per essere stato colpito in maniera brutale con calci e pugni alla testa.

Bottiglie contro gli agenti

Non è finita qui. Perché mentre i due feriti venivano medicati dal 118, una volante si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo e proprio le vittime hanno indicato agli agenti l’aggressore. Quando i poliziotti si sono avvicinati, però, il 27enne ha lanciato contro di loro bottiglie di vetro, che hanno colpito l’auto e hanno frantumato il lunotto posteriore della macchina. Dopo alcuni istanti di tensione, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 27enne e a mettergli le manette.

Altri due casi

Qualche giorno giorno fa sempre a Milano si erano verificate altre due aggressioni. In un caso un immigrato aveva scippato un’anziana tra le corsie di un supermercato facendola cadere a terra. Poche ore prima all’interno di un altro supermercato un altro immigrato era stato visto dal vigilante mentre prendeva due macchinette elettriche per tagliare i capelli. L’addetto alla sicurezza l’aveva fermato e aveva chiamato la polizia. Gli agenti, dopo i controlli, avevano scoperto che l’uomo era ai domiciliari ed era uscito di casa senza permesso.