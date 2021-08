Meloni: «La sinistra? Nel 2020 brindava ai Navigli e ora rispedisce gli studenti in Dad»

Sinistra schizofrenica e ideologica. Sull’emergenza covid Pd e grillini sono stati campioni di pressapochismo. In un valzer di ottimismo e terrorismo. Prima, sotto il governo Conte, la sinistra ha tenuto nascosto lo stato di emergenza. Quindi ha ‘coccolato’ i cinesi accusando il centrodestra di razzismo. Infine ha stretto la cinghia costringendo gli italiani a mesi e mesi di sostanziale confinamento, coprifuoco e chiusure.

Meloni: la sinistra abbraccia-cinesi ora fa terrorismo

“Esattamente la stessa sinistra che oggi ci accusa di negazionismo sul covid per il fatto di mettere in evidenza le grandi contraddizioni dei governi nella gestione dell’emergenza. Proprio loro: quelli degli aperitivi ai Navigli a inizio pandemia e delle campagne “abbraccia un cinese“. Così Giorgia Meloni sui social riprendendo con una grafica una riflessione di Francesco Borgonovo sul tema. “Nel 2020 – dice l’editore e vicedirettore della Verità – la sinistra accusava di razzismo chi chiedeva la quarantena per gli ingressi dalla Cina. Adesso è pronta a punire e rispedire in Dad studenti e docenti non vaccinati”.

La leader di FdI: ora rispedisce gli studenti in Dad

Un esempio di rara coerenza. All’apice dell’emergenza c’era chi, negando la realtà come Nicola Zingaretti, si faceva fotografare a Milano circondato dall’affetto dei compagni milanesi. Sfidando il contagio e le regole anti-covid. “Tutta una montatur”a, diceva l’allora segretario del Pd. Che di lì a poco annunciò in un video di aver contratto il virus. Adesso, che il peggio è dietro le spalle, si mette a fare terrorismo psicologico. Sulla scuola, per esempio, non muove un dito per la riapertura in sicurezza. E di fatto, vista la situazione dei mezzi pubblici, è pronta a “regalare” agli studenti e alle famiglie italiane un altro anno di didattica a distanza.