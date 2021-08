Jennifer Aniston si scaglia contro i no vax: «Opinioni sul nulla». Ed è subito scontro sul web

Jennifer Aniston contro i no vax. L’attrice non usa mezze misure per prendere posizione contro chi rifiuta il vaccino contro il coronavirus. «Ci sono ancora tante persone che sono anti-vaccino o semplicemente non ascoltano i fatti», dice la star In Style. «E’ un peccato. Ho perso i contatti con alcune persone che frequentavo. Hanno rifiutato il vaccino o non hanno detto» se erano vaccinate o meno. «È stato spiacevole. Ritengo sia un dovere morale e professionale informare», dice.

Jennifer Aniston: «Dai no vax paura e propaganda»

«Ognuno ha diritto alla propria opinione. Però molte opinioni non sono basate su nulla, se non paura e propaganda», aggiunge Jennifer Aniston. Le parole dell’attrice sono rimbalzate sui social, come sottolinea la Cnn. E lì, Aniston ha dovuto confrontarsi con alcuni follower. «Se è vaccinata, è protetta, no? Perché dovrebbe preoccuparsi se ha attorno persone non vaccinate?», chiede un utente.

Il botta e risposta sul web

«Perché», risponde l’attrice, «se sei contagiato dalla variante Delta puoi trasmettere il virus a me. Io potrei infettarmi in forma lieve. Non andrò in ospedale e non morirò. Ma posso contagiare qualcuno che non è vaccinato e che magari ha problemi di salute o patologie pregresse. In questo modo metterei la sua vita in pericolo. Ecco perché mi preoccupo: non dobbiamo pensare solo a noi stessi».

Il successo di Jennifer Aniston

La star ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends (1994-2004). Un ruolo, questo, che le ha valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, tanto da essere stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti. Jennifer Aniston è una delle attrici più pagate di Holywood. Nel 2007 è stata classificata come «11ª donna più ricca nel settore dello spettacolo», con una fortuna stimata di 110 milioni di dollari.