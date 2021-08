Incredibile, ma Raggi: la sindaca si assegna 9 in pagella. Michetti: “Il voto glielo daranno i romani”

Avete presente Alice nel Paese delle meraviglie? Era un romanzo neorealista in confronto alle mirabolanti avventure di Virginia (Raggi) nella Capitale della monnezza.

Oggi la sindaca ne ha fatta un’altra delle sue. Si è data il voto per l’amministrazione della sua giunta. Tenetevi forte: si è premiata con un bel 9 in pagella. Incredibile, ma Raggi.

Come riporta Repubblica, il rapporto del Campidoglio 2020, «appena vidimato dalla giunta Raggi, è decisivo per la distribuzione dei 36 milioni di premi legati alle prestazioni dei dipendenti di Roma Capitale».

Come sottolinea il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, «fondi messi in palio dalla stessa giunta grillina con una delibera dello scorso 30 dicembre e pronti a essere distribuiti in un ultimo slancio di generosità nei confronti degli impiegati comunali. Nessuno escluso: sfogliando le 98 pagine del dossier, nell’anno della grande pandemia fioccano gli 8, i 9 e i 10 in pagella».

Qualche esempio? Tutti sanno che il problema dei trasporti a Roma ha raggiunto livelli d’allerta. «Al capitolo trasporti, nonostante gli incidenti raccontati dalle cronache cittadine, sarebbe stato pienamente raggiunto (100 punti su 100) l’obiettivo di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza stradale dei romani».

Ma la narrazione da Disneyland della giunta grillina raggiunge l’apice del ridicolo sulla raccolta differenziata. Voto 100 su 100. E anche sulla pianificazione strategica e il coordinamento delle attività finalizzate all’incremento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti”. Ancora un pienissimo 100 per il “miglioramento della vivibilità urbana”.

Il rapporto del Campidoglio firmato dalla Raggi grida vendetta

Dulcis in fundo, la relazione sulle performance degli uffici capitolini. I romani non lo sanno, ma vivono in una città che è modello di efficienza e di qualità della vita. Una metropoli in cui l’amministrazione capitolina (ergo Virginia) ha completato con successo il 94,31% dei propri compiti. Quindi, voto 9 pure alla sindaca.

Michetti: “Roma è un malato in difficoltà”

«Il Comune si dà come voto 9 complessivamente e 10 per trasporti e immondizia? Massimo rispetto, ma i voti li danno i cittadini. C’è bisogno di rimettere al centro il cittadino di Roma. C’è infatti molto da fare sia sul fronte dell’igiene urbano sia dei trasporti . Al centro dell’azione politica ci deve essere il dialogo. Roma è come un paziente in difficoltà, i problemi si risolvono con la collaborazione e con un dialogo civile». Lo ha detto al Tg4 Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra a Roma.

«I sanpietrini sono pavimentazione di pregio, rientrano nel brand di Roma, ma bisogna realizzarli in aree pedonali», dice Michetti commentando gli interventi della Raggi sulla ripavimentazione in alcune strade del centro storico dell’antico lastricato stradale romano.

Il surreale sito delle “cose fatte” dalla Raggi

Che lo scollegamento dalla realtà sia a livelli parossistici si evince anche dal sito cosefatte.it che la propaganda pentastellata spamma sul web come la pubblicità di una crema dimagrante. Un altro sito dove c’è un elenco di mirabolanti imprese (mai realizzate). Oppure di iniziative così residuali che nessun sindaco normale oserebbe ricordare. Un esempio? Tra le grandi imprese del quinquennio della Raggi, viene quindi citato il Capodanno del 2019. Un San Silvestro in tono dimesso e di una mestizia rara per la Capitale, che la sindaca invece cita come un fiore all’occhiello della sua amministrazione.

Ma in fondo, a pensarci bene, nel dossier del Campidoglio la fantastica Virginia Raggi si è pure tenuta bassa. Perché darsi solo un 9? Visto che c’era, poteva assegnarsi un bel 10 e lode. Tanto, il 3 e 4 ottobre, ci penseranno gli elettori romani a darle il voto che merita.