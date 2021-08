“Futuro dell’Europa”: Meloni in Slovenia alla sedicesima edizione del Forum internazionale di Bled

Domani il presidente di Fratelli d’Italia e dell’ECR Party, Giorgia Meloni, sarà in Slovenia per partecipare al “Bled Strategic Forum 2021”, che di svolge a Bled, presso il Rikli Balance Hotel, organizzato dalla presidenza slovena di turno dell’Ue che vedrà la partecipazione dei presidenti del Consiglio europeo Charles Michel, del Parlamento europeo David Sassoli, di numerosi primi ministri europei (Polonia, Albania, Montenegro, Kosovo) del cardinale di Stato Vaticano Parolin e anche del vicepresidente di Facebook, William Peter Clegg.

Che cos’è il Forum di Bled

La leader di Fratelli d’Italia, in occasione di questa visita, parteciperà ad alcuni incontri bilaterali e interverrà alle 18.30 al dibattito “Future of Europe – Diversity and Consensus”.

La sedicesima edizione del Bled Strategic Forum, tra i principali meeting internazionali dell’Europa centrale e sudorientale, rappresenta un momento di riflessione sulla società attuale, sulle minacce e sulle sfide del presente e del futuro, con un focus particolare sul ruolo dell’Unione europea.

Futuro dell’Europa: Meloni tra i relatori del convegno

“Futuro dell’Europa – Diversità e consenso”, è il titolo del focus al quale interverrà la leader di FdI. «In che modo le famiglie politiche europee – si legge nella presentazione del convegno – differiscono nelle loro visioni e piani per il futuro dell’integrazione europea? L’Ue ha bisogno di un nuovo quadro economico e fiscale? La distribuzione delle competenze e dei poteri tra l’Ue ei suoi Stati membri è adatta per il 21° secolo? È auspicabile una revisione istituzionale dell’Ue, ad esempio in direzione federale o confederale? Come si può migliorare la qualità e la rappresentatività della democrazia dell’Ue?».

Relatori:

François Decoster, Presidente, Gruppo Renew Europe, Comitato europeo delle regioni

Olgierd Geblewicz , presidente, gruppo del Partito popolare europeo, Comitato europeo delle regioni

Giorgia Meloni, Presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei

Christophe Rouillon , Presidente, Partito del Gruppo Socialista Europeo, Comitato Europeo delle Regioni

Christa Schweng , Presidente, Comitato economico e sociale europeo

Apostolos Tzitzikostas , Presidente, Comitato europeo delle regioni DIGITAL SPEAKER

Manfred Weber , leader del gruppo politico del Partito popolare europeo, Parlamento europeo DIGITAL SPEAKER

Marco Zanni , Presidente, Gruppo Identità e Democrazia

Modera Federico Ottavio Reho, Coordinatore Strategico e Senior Research Officer del Wilfried Martens Center for European Studies.