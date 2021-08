Ecco chi è il più bugiardo d’Italia: spiega perché il Covid è colpa di Batman. La classifica delle bugie

Una sfida divertente, un premio in palio e un finale a sorpresa. Il raccontatore più bugiardo d’Italia per il 2021 è il romano di origini abruzzesi Marco Di Stefano. Ha convinto tutti spiegando perché il Covid è colpa di Batman, l’uomo pipistrello. E ha avvertito tutti che c’è grande preoccupazione per la variante Spiderman, l’uomo ragno. Il bambino più bugiardo d’Italia viene invece da Pistoia. Si chiama Pietro Becagli. A lui è andato il premio offerto dal quotidiano Il Tirreno e intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi. Ha raccontato com’è riuscito a farsi portare da suo padre a a fare il bagno nel mare della Tranquillità. Cioè sulla Luna. E di come sia andato tutto bene anche se si è dimenticato l’ombrellone a casa.

Il più bugiardo d’Italia, gli altri vincitori

Sono loro i due vincitori del Campionato italiano della Bugia, che si è concluso a Le Piastre (Pistoia). Ai posti d’onore della sezione adulti Morena Schisani di Caserta e Valentina Losasso di Quarrata (Pt). Vincono il bugiardino d’argento grazie al loro viaggio nbel tempo. Quello di bronzo ha premiato Gianluca Marino di Padova che ha raccontatp di un viaggio in paradiso. Tutti i concorrenti si sono cimentati sul tema del viaggio. Tuttociò, con concessioni ai viaggiatori Dante e San Giacomo nel settecentesimo della morte e nell’anno dedicato al santo del cammino.