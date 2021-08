Covid, gli Usa mettono nero su bianco la lista dei Paesi da “evitare”. La situazione contagi in Italia

Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Grecia, Irlanda e Malta ed altri 13 Paesi inseriti nella lista dei Paesi ad “alto rischio Covid”. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno diffuso la lista dei 16 nuovi Paesi passati al livello 4 di rischio per il Covid. Riguardo alla Grecia, l’agenzia federale afferma che «anche le persone pienamente vaccinate sono a rischio di prendere e diffondere la variante del Covid».

Covid, le decisioni degli Stati Uniti

Il livello 4 prevede il perentorio consiglio a non viaggiare in questi Paesi. Comunque però l’agenzia ribadisce che chi vuole in ogni caso raggiungere queste mete dovrebbe essere pienamente vaccinato. La scorsa settimane il dipartimento di Stato aveva diffuso un’altra lista di Paesi da evitare per il rischio Covid, tra i quali, tra le destinazioni europee, il Portogallo, la Spagna, Cipro.

I nuovi dati sui contagi in Italia

La situazione in Italia continua a destare preoccupazione. Sono 4.845 i nuovi contagi da Coronavirus di martedì 3 agosto, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile. I morti sono stati 27 e i tamponi fatti sono stati 209.719 con un tasso di positività al 2,3%. Nove in più i ricoveri in terapia intensiva con 26 ingressi da ieri. Invece, i ricoverati con sintomi sono stati 126 per un totale di 2.196 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 128.115. Sono 4.141.043 i guariti, 3.615 in più da ieri.

Covid, i dati di Milano, Roma e Napoli

In particolare, sono 190 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 74 nella città capoluogo. Sono 72 i nuovi positivi nelle province di Brescia e di Varese. Seguono Bergamo con 57, Monza e Brianza con 48, Mantova con 32, Como con 31 e Pavia con 23. Incrementi più ridotti nelle province di Lodi, 10 in più, Cremona e Lecco, entrambe con 9 nuovi casi e Sondrio, dove sono solo 2.

Sono 421 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. I casi Covid a Roma nelle ultime 24 ore sono 205. In Campania tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Napoli a 222. Poi Salerno a 60, Caserta a 33, Avellino a 16 e Benevento a 12.