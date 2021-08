Bollettino 9 agosto, 4200 casi, 22 morti. Spaventa la variante colombiana: “In Belgio 7 vittime su 7 vaccinate”

Sono 4.200 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione.

Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 102.864 tamponi con un tasso positività al 4%. Sono 2.786 ricoverati con sintomi, 155 in più da ieri. In terapia intensiva 323 persone, 24 in più nelle ultime 24 ore. Sono stati 1.589 i guariti da ieri, 4.157.520 da inizio pandemia.



La variante colombiana uccide 7 anziani in una casa di cura

In Europa, arriva intanto anche la variante colombiana. Sette anziani, residenti nella casa di cura Ter Burg, a Zaventem, alle porte di Bruxelles, sono morti nel giro di due settimane dopo essere stati infettati dalla nuova variante del Covid. Tutto questo, nonostante fossero pienamente vaccinati. Lo riferisce l’emittente radio-tv belga Vrt Nws. Le prime due infezioni erano state rilevate il 16 luglio, in un reparto per pazienti con demenza. Nonostante le immunizzazioni e le misure di contenimento, il Covid si è propagato, colpendo una ventina di persone. Il focolaio è ora sotto controllo.

La variante Covid-19 originaria della Colombia, o B.1.621, è stata rilevata nelle ultime settimane negli Stati Uniti, ma i casi finora in Europa sono stati rari.

L’università di Lovanio: “Variante che preoccupa”



Le sette persone che sono morte nella casa di cura nella città belga di Zaventem, vicino a Bruxelles, avevano 80 o 90 anni e alcune di loro erano già in cattive condizioni fisiche, ha detto Marc Van Ranst, virologo dell’Università di Lovanio, che ha condotto test sul ceppo trovato nel sito.

“È preoccupante”, ha detto Van Ranst, commentando il fatto che i residenti sono morti nonostante fossero completamente vaccinati contro il Covid-19. Fino ad ora, gli scienziati non sanno se la variante originaria della Colombia sia più trasmissibile di altre, ha detto. In Belgio, la variante rappresenta attualmente meno dell’1% dei casi noti di Covid-19, ha affermato il virologo, rispetto al 2% dei casi negli Stati Uniti.

Nella casa di cura di Zaventem, 21 residenti sono stati infettati dal ceppo insieme a diversi membri del personale, ha detto Van Ranst. La squadra infetta aveva solo sintomi lievi.





Bollettino 9 agosto regione per regione



LOMBARDIA – Sono 200 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da ieri sono stati processati 10.975 tamponi con una percentuale di positività all’1,8%. Da inizio pandemia ci sono stati 33.839 decessi nella Regione. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono oggi 37, due più di ieri. Scende di uno, invece, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari, dove sono ricoverate oggi 275 persone. Sono 69 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 29 nella città capoluogo. Segue la provincia di Varese con 38 contagi. Sono 14 i nuovi casi a Mantova, 13 nelle province di Brescia e Cremona, 12 a Como, 10 a Bergamo, 7 a Sondrio, 5 a Lecco e Monza e Brianza e 4 a Pavia. Non si registrano nuovi contagi, invece, in provincia di Lodi.

TOSCANA – Sono 492 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 9 agosto, anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 492 su 6.473 test di cui 5.338 tamponi molecolari e 1.135 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,60% (15,6% sulle prime diagnosi)”, rende noto Giani. Per quanto riguarda i vaccini, il governatore toscano fa sapere che ad oggi ne sono stati somministrati 4.353.317.

Bollettino 9 agosto in Puglia: un solo decesso



PUGLIA – Sono 144 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 9 agosto. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 5.504 tamponi, i nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.Sono 123 i pazienti ricoverati tra reparti ordinari e terapia intensiva. Il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia è di 6.674. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi: 96.209 nella Provincia di Bari; 26.179 nella Provincia di Bat; 20.336 nella Provincia di Brindisi; 45.765 nella Provincia di Foggia; 28.155 nella Provincia di Lecce; 39.955 nella Provincia di Taranto; 879 attribuiti a residenti fuori regione; 425 provincia di residenza non nota.



VALLE D’AOSTA – Sono 23 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d’Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 9 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza è di 11.852. I positivi attuali sono 128. I guariti rispetto all’ultima rilevazione sono saliti di tre unità a 11.251, i casi testati complessivamente sono 73.473, i decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 473.

ABRUZZO – Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nessun altro morto da ieri, il bilancio delle vittime resta fermo a 2.515 nella Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 46.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.801. Quarantanove pazienti, sei in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.751 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.252 tamponi molecolari e 886 test antigenici con un tasso di positività all’1,16 per cento. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara a 14, L’Aquila a 6 e Teramo a 4.

MARCHE – Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nessun altro morto da ieri. Sono stati 737 i test fatti da ieri tra tamponi molecolari e antigenici. Sei le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati in reparti Covid sono 49. In isolamento domiciliare 2.808 persone. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 3.041.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Pesaro-Urbino a 23, Ancona a 17, Macerata a 4 e uno sia a Fermo che proveniente da fuori Regione.

EMILIA ROMAGNA – Sono 642 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.273 tamponi con una percentuale di positività del 4,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,8 anni. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi c’è Bologna con 170 e Modena con 100, seguono Rimini a 84 e Parma a 82. Ferrara a 50, Reggio Emilia a 49, Cesena a 34 e Ravenna a 33, poi, Piacenza a 15, Forlì a 14 e il Circondario Imolese a 11. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 147 per un totale di 375.283 persone in Emilia Romagna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31, 5 in più rispetto a ieri, 306 quelli negli altri reparti Covid, 16 in più nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare 10.794 persone nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.290.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 10 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.087 tamponi molecolari e 342 test rapidi. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre 26 persone sono ricoverate in reparti Covid. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.791. Si registra, inoltre, un caso di positività tra il personale del Sistema sanitario regionale: un addetto all’assistenza di Asugi.

LAZIO – Sono 474 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti, compresi i dati recuperati dei giorni scorsi. A Roma città ci sono stati 280 nuovi casi da ieri. “Non prevedo un cambio di colore per la Regione” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, ma dico “no al liberi tutti” anche se “continua la frenata della variante Delta”. I ricoverati sono 438 , 40 in più, le terapie intensive occupate sono 62, 8 in più da ieri.

Ecco i casi in dettaglio. Nell’Asl Roma 1 sono 61 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 126 nell’Asl Roma 2 e un decesso, 93 nell’Asl Roma 3, 27 nell’Asl Roma 4 e 54 sia nell’Asl Roma 5 che nell’Asl Roma 6.

Nelle province si registrano 59 nuovi casi: nell’Asl di Frosinone 16 e 2 decessi, 22 nell’Asl di Latina e uno nell’Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso. Venti nell’Asl di Viterbo 20.

CAMPANIA – Sono 315 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti, ma nelle ultime 48 ore. Da ieri sono stati processati 6.091 test. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 17, mentre i ricoverati nei reparti ordinari per Covid sono 261.

PIEMONTE – Sono 90 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.299 tamponi di cui 5.479 antigenici con un tasso di positività all’1,2%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4, numero invariato rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 102, 12 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.057. Da ieri i guariti sono stati 39. Da inizio pandemia i morti sono stati 11.701 in Piemonte.